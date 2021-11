Farid répond à votre question météo: "Un gros manteau sera indispensable ce dimanche"

La question du jour à Farid est posée par Brigitte de Quevaucamps (Hainaut): "Salut Farid, je suis présidente du club les amis de la nature de Basècles et nous participons à la marche des marbriers ce dimanche. Peux-tu nous en dire plus sur la météo attendue? Merci d’avance!" Farid répond et donne ses prévisions pour le week-end.

Salut Brigitte, si je peux te rassurer la plus mauvaise journée du week-end sera samedi. La dépression s’éloignera dimanche, mais on retrouvera pas mal de reliquats nuageux avec encore une goutte et un ciel bien plombé, surtout le matin. Durant l’après-midi, les périodes sèches seront majoritaires avec toutefois peu d’éclaircies. Attention au vent de nord-est soufflant jusque 40 km/h. Il fera donc frisquet et un gros manteau sera indispensable.

Et ailleurs sur le pays?

Samedi, on retrouvera donc cette perturbation bien installée avec des périodes de pluie plutôt faibles et assez continues. Les quantités seront comprises entre 2 et 5 L/m², voire un peu plus sur le relief ardennais, notamment sur le versant nord.

L’après-midi, un temps toujours maussade au programme, avec la stagnation d’une occlusion et peu ou pas d’éclaircies. Les maxima seront frais avec 6 à 11°C et toujours ce vent assez gênant de secteur nord-ouest (35 km/h en rafales). Le soir, les pluies auront tendance à devenir plus éparses et faiblardes, mais les périodes de temps sec seront rares...

Pour dimanche, cette petite poche d’air froid continuera de tournicoter près de notre pays en faisant descendre de l’humidité et toujours ces petites bruines et un ciel plombé. Ce n’est qu’en deuxième partie d’après-midi que j’espère un temps plus sec, sauf sur l’Ardenne et le sud-est où ces petites pluies traîneront jusqu’en soirée avant de s’évacuer vers la France. Le vent tournera au nord-est et sera piquant soufflant jusque 40 km/h sur tout le pays!