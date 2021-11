Verstappen ou Hamilton champion du monde? Stewart et Coulthard misent sur Max

L’heure du "changement" est arrivée pour les Britanniques Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1, et David Coulthard, treize fois vainqueur en Grand Prix. Ils misent sur un sacre du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) face à leur compatriote Lewis Hamilton (Mercedes).

Qui voyez-vous remporter le titre cette saison?

Jackie Stewart: "Cette fin de championnat est fantastique. Red Bull a beaucoup d’expérience et le moteur Honda a eu besoin d’un ou deux ans pour atteindre son niveau actuel. Il est au moins aussi bon désormais que celui de Mercedes. Mercedes sort d’une période de compétition pas très concurrentielle, je dirais, et maintenant la concurrence est rude. Lewis pilote extrêmement bien et il a plus d’expérience. Mais Max est affamé, jeune et ambitieux. Donc je pense qu’il a de bonnes chances de remporter le championnat et ça serait bon pour le sport automobile et la F1. La domination de Mercedes n’était certainement pas ennuyeuse, mais il faut du changement, à un moment ou à un autre, et je crois que ce moment est arrivé."

David Coulthard: "D’abord, ils méritent tous les deux de gagner. Ce sont deux pilotes exceptionnels. Ce sont deux personnalités différentes, à des périodes différentes de leur vie. Mais, si vous regardez leur pilotage, il est très efficace, fluide, ils ne sont pas agressifs mais ils sont capables de guider leur voiture, de faire en sorte qu’elle leur réponde. Et ils font très peu d’erreurs. Vraiment, je leur vois peu de faiblesses. Ils font des erreurs car ils sont humains, bien sûr, mais ce sont les meilleurs pilotes en F1. Ceci dit, on a le sentiment que l’élan est favorable à Max. Le Grand Prix du Brésil ce week-end est important car Lewis doit faire en sorte que l’écart ne dépasse pas les 25 points (il est de 19 actuellement, ndlr). Au-delà, Max aurait le droit à un abandon et donc un peu d’air. Ensuite, on ne sait pas à quoi s’attendre au Qatar et en Arabie saoudite car personne n’y a roulé. Enfin, Abou Dhabi devrait être favorable aux deux équipes mais Red Bull peut être solide là-bas. Je pense que Max a le vent en poupe et qu’il ferait un bon champion. Il représente le changement alors que, si Lewis gagne un nouveau titre, il n’y aura rien de neuf."

Quelle est la part de leurs écuries dans cette lutte?

JS: "Les deux équipes sont au top, comme ils le sont tous les deux. Et leurs équipiers pilotent extrêmement bien. Mais il reste encore quatre GP et donc beaucoup de points à attribuer. Il suffirait d’un bon développement sur une des deux monoplaces pour tout changer. (...) À ce niveau-là, un petit avantage est un gros avantage. Il ne fait aucun doute que cela peut évoluer très rapidement dans un sens ou dans l’autre. Si Mercedes apporte quelque chose de nouveau, ils gagneront le championnat. De l’autre côté, Honda ne s’arrête pas et Red Bull a beaucoup d’expérience."

DC: "Mercedes est la locomotive de l’ère hybride en F1 (depuis 2014, ndlr) et ils ont fait un boulot exceptionnel, c’est indéniable. Mais la résilience de Red Bull est remarquable. Même quand ils n’avaient pas un bon partenariat pour leur moteur, ils ont continué à travailler, encore et encore. Il faut aussi saluer Honda car, quand ils ont commencé avec McLaren (en 2015, ndlr), ils n’étaient nulle part. Ils sont parvenus à redevenir un motoriste à succès et tout le mérite en revient aux Japonais."

Leurs équipiers ont-ils aussi un rôle à jouer?

DC: "Ils ont un rôle de soutien, absolument. C’est crucial, ils pourraient être décisifs. Valtteri (Bottas, chez Mercedes) a été brillant en qualifications lors du dernier GP au Mexique mais malchanceux au premier virage, Checo (Pérez, chez Red Bull) a fait un très bon travail. Voyons ce qu’ils peuvent faire lors des quatre dernières courses."

JS: "Quand le drapeau à damier approche, les choses sérieuses commencent... Quelle que soit la bonne stratégie, ils vont essayer de la mettre en œuvre."