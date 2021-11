Maisières: en difficulté, le refuge l’Arche de Noé lance un appel aux dons

Le refuge fait face à d’importants frais vétérinaires et pharmaceutiques.

La situation est anxiogène pour tous les bénévoles de l’Arche de Noé. Le refuge, situé à Maisières, ne fonctionne que grâce aux dons et fait de plus en plus face à des difficultés financières. Une situation liée à l’augmentation du nombre d’abandons et à la diminution du nombre d’adoptions mais, surtout, aux frais vétérinaires élevés nécessaires pour prendre soin des animaux qui patientent en attendant leur nouvelle famille.

"Entre les maladies, les soins et les opérations, nous ne sommes pas loin de toucher le fond", regrette Stella Macris, présidente du refuge. Le refuge est en effet confronté à une épidémie de teigne tenace, qui a poussé les équipes à suspendre les adoptions de chats, plusieurs ayant été contaminés. " Il est difficile de s’en débarrasser et puisque tous nos chats doivent être pucés et stérilisés avant d’être adoptés, nous avons suspendu les adoptions le temps de prodiguer les soins."

Les traitements sont par ailleurs extrêmement coûteux. " On administre de l’Itrafungol sur une échéance d’environ cinq semaines. C’est une petite bouteille mais elle coûte 66 euros. Nous avons 10 à 15 chats à soigner… Je vous laisse faire le calcul. À cela s’ajoutent les soins annexes et certaines opérations lourdes sur d’autres animaux du refuge et les frais de déplacement pour se rendre chez le vétérinaire, en clinique."

Bref, la situation est complexe. " Nous sommes conscients que nous ne sommes pas les seuls à avoir des difficultés financières, la vie est chère pour tout le monde. Mais chaque euro compte et nous aide. Au lieu de nous déposer un sachet de croquettes, nous invitons les citoyens à faire un don. Même si la nourriture reste indispensable, ce sont les frais vétérinaires et pharmaceutiques qui nous donnent du fil à retordre."

D’autant plus que le refuge, ouvert depuis 43 ans, est vieillissant et nécessite des travaux. " Nos barreaux rouillent, nous devons les remplacer. Nous accueillons aussi de plus en plus de chiens fugueurs, il faut donc consolider, voire bloquer les cages. Nous avons des bénévoles qui ont de l’or dans les mains mais il faut bien payer les matériaux." Tout cela alors que les chiens sont de plus en plus nombreux à être accueillis au sein de l’Arche de Noé.

"Nous ne le répéterons jamais assez: adopter doit être un acte mûrement réfléchi. Cette année, c’est la catastrophe car nous recueillons de très nombreux chiens achetés l’an dernier, en plein confinement. Ce sont des animaux qui sont parfois restés 24 heures sur 24 avec leurs maitres et qui, aujourd’hui, détruisent dès qu’ils se retrouvent seuls." En comparaison avec 2019, la présidente estime cette augmentation à près de 25%.

La fin d’année ne s’annonce donc pas de tout repos. Pour espérer récolter des dons, un marché de noël sera organisé le 12 décembre prochain. En attendant, les dons peuvent être versés sur le compte BE27 370-0586157-73 avec la communication "don libre."