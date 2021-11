Sergio Agüero temporise concernant ses problèmes cardiaques

L’attaquant du FC Barcelone Sergio Agüero a assuré vendredi qu’il suivait les indications de ses médecins et qu’il verra son "évolution d’ici 90 jours", après que la presse catalane a affirmé qu’il pouvait devoir stopper sa carrière pour des problèmes cardiaques.

"Face aux rumeurs, je vous dis que je suis les indications des médecins du club, que je me plie aux examens et aux traitements, et on verra mon évolution d’ici 90 jours", a écrit le "Kun", 33 ans, sur son compte Twitter.

"Toujours positif", assure le buteur argentin, alors qu’une radio catalane venait d’affirmer vendredi qu’il se "pourrait qu’il ne joue plus jamais au football en raison d’une pathologie grave au coeur".

Radio Catalunya nuançait son propos en disant que "les médecins surveilleront son évolution et que durant les prochains mois, il sera soumis à des IRM et des tests d’efforts, mais sa pathologie pourrait être incompatible avec la pratique sportive professionnelle".

Agüero avait dû être remplacé lors du match de championnat espagnol contre Alavés le 30 octobre, alors qu’il souffrait de douleurs thoraciques et de vertiges.

Après avoir reçu l’aide de son staff, il était sorti de lui-même du terrain, remplacé par Coutinho, avant d’être évacué vers un hôpital où il avait réalisé des examens cardiaques.

Quelques jours plus tard, le Barça annonçait que le "Kun" serait "absent et durant les trois prochains mois, nous évaluerons l’efficacité du traitement pour déterminer son processus de guérison".

Arrivé chez les Blaugrana l’été dernier en provenance de Manchester City, l’attaquant n’a disputé que cinq matches officiels sous ses nouvelles couleurs, inscrivant un but.