"Non, mais vous vous croyez où?": il fait un poirier sur le perron de l’Élysée (vidéo)

Un ancien militaire a fait le poirier contre la façade de l’Élysée. Pourquoi? On ne sait pas. Il était invité à un déjeuner dans le cadre des célébrations de l’Armistice.

Ce devait être un rendez-vous sobre, sans véritable événement hors du commun. Jeudi 11 novembre, jour des célébrations de l’Armistice, un repas était organisé à l’Élysée, à Paris, avec différents convives: des porte-drapeaux ou encore les présidents d’associations nationales d’anciens combattants.

Seulement voilà, l’un des convives a pimenté le rendez-vous en faisant le poirier contre la façade de l’Élysée. Une scène filmée par des caméras et remarquée par un agent de sécurité du palais présidentiel. "Non, monsieur, s’il vous plaît! Vous n’êtes pas n’importe où ici. Non, mais vous vous croyez où?", a réagi l’agent.

Confiant avant son geste, l’ancien militaire est rapidement rentré dans le rang en partant le plus vite possible du perron.