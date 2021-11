Pas de Corrida à Gerpinnes cette année

Cette fois c'est officiel: la célèbre course est à nouveau annulée. Pas question pour Robert Thonon de proposer un événement au rabais.

Alors que la plupart des grandes courses à pied sont reprogrammées, beaucoup de gens se demandaient ce qu’il en serait la Corrida de Gerpinnes qui a traditionnellement lieu le dernier samedi avant la Noël. Depuis quelques semaines circulait la rumeur d’une nouvelle annulation sans que cela ne soit officiellement confirmé. Cette fois c’est bel et bien le cas. "Avec toutes les mesures qu’il faudrait mettre en place pour être en conformité avec les réglementations sanitaires, notre club Gerpinnes & Co pense qu’il n’est pas possible d’assurer la qualité de cette édition, évoque Robert Thonon, le créateur de la mythique épreuve. Nous ne voulons pas proposer un événement avec une qualité au rabais. Ce ne serait pas chouette ni pour le millier de participants qui vient chaque année ni pour la réputation de la Corrida."

Outre la course en elle-même, il y avait l’accueil des coureurs qui posait problème. "Était-il raisonnable de rassembler autant de personne en un seul lieu? De plus les chiffres ne sont pas très bons et on ne sait pas quelle sera la situation sanitaire dans six semaines. C’était vraiment la meilleure solution à prendre."

Une organisation conjointe et encore plus accentuée que par le passé entre Robert Thonon et la direction du collège Saint-Augustin a été envisagée ces derniers jours pour tenter malgré tout de la maintenir. "Après mûre réflexion, nous nous sommes rendu compte que le délai était beaucoup trop court que pour mettre un tel événement en place, indique la directrice Catherine Hollevoet. Et donc Robert et le collège ont décidé d’y renoncer. Par contre nous donnons déjà rendez-vous aux coureurs en 2022!"

Pour ce mois de décembre, les runners pourront toujours se rabattre sur l’Illumia’Trail à Ham-sur-Heure (le 4) et la Carolorida (le 11).