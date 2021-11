Wout van Aert vend aux enchères 3 de ses plus grandes victoires en tant que NFT

Deux des trois victoires d'étape de Wout van Aert cette année dans le Tour de France, sur les Champs-Elysées de Paris et au Mont Ventoux, et sa victoire à Sienne dans les Strade Bianche en 2020, seront proposées à la vente numérique en tant que NFT chez Momentible via une vente aux enchères, a annoncé vendredi son équipe Jumbo-Visma.

Les NFT (non-fongible tokens) sont des jetons numériques non échangeables avec lesquels l'acheteur acquiert une sorte de droit de propriété sur un élément numérique. Dans ce cas, il s'agit d'images éditées de ses trois plus grandes victoires, qui sont accompagnées d'un message personnel du champion cycliste belge.

"Pour la première fois, trois des moments forts de ma carrière sont immortalisés en tant que NFT", s'est réjoui van Aert. "C'est vraiment bien qu'avec cette technologie, nous puissions rapprocher ces moments forts des fans. J'espère que les nouveaux propriétaires l'apprécieront tout autant."

La vente aux enchères via le site web d'OpenSea a débuté vendredi et se poursuit jusqu'au mardi soir 16 novembre.