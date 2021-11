Covid: la Norvège réintroduit des restrictions face à la remontée des cas

La Norvège va réintroduire des restrictions anti-Covid au niveau national face à la forte reprise de l’épidémie, en autorisant notamment les communes à avoir recours au pass sanitaire, a annoncé le gouvernement vendredi.

Le pays scandinave, qui avait levé toutes ses restrictions fin septembre, va également proposer une troisième dose de vaccin pour tous les plus de 18 ans, a annoncé le Premier ministre Jonas Gahr Støre, en excluant toutefois des confinements ou des mesures drastiques.

"Le gouvernement veut introduire de nouvelles mesures nationales pour contenir les contagions", a-t-il annoncé lors d’une conférence de presse.

"On ne parle toutefois pas de confinements ou de mesures aussi strictes que nous avons vus précédemment lors de la pandémie", a souligné le nouveau chef de gouvernement.

Les cas contacts non vaccinés de plus de 18 ans sont sommés de se faire tester à partir du 16 novembre, a fait savoir l’exécutif.

Les personnels de santé non vaccinés devront eux se faire tester deux fois par semaine et porter le masque, et la recommandation de rester chez soi en cas de symptôme est rétablie.

Dégradation de la situation en Europe

Des restrictions locales étaient réapparues ces derniers jours en Norvège, alors que le nombre quotidien de nouveaux cas avoisine actuellement les 1.500 dans un pays de 5,4 millions d’habitants.

Le nombre de décès augmente lui de nouveau, même s’il reste faible, autour de quatre par jour cette semaine, selon les statistiques officielles compilées par l’AFP.

L’Europe fait face à une nette dégradation de la situation épidémique, notamment en Allemagne, en Europe centrale et dans l’est du continent. Les non-vaccinés sont de loin les plus touchés.

Le Vieux continent est de nouveau "l’épicentre" de la pandémie, a averti l’Organisation mondiale de la santé (OMS).