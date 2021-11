"Ce week-end, on devrait passer le cap des 500 patients Covid aux soins intensifs"

Les experts le confirment: les vacances de Toussaint n’ont pas permis de freiner la propagation du coronavirus en Belgique.

Malgré une semaine de vacances qui devait permettre de freiner quelque peu sa propagation, le coronavirus continue de faire des dégâts en Belgique.

Avec un pic de 15.000 infections sur la seule journée de lundi, une hausse des contaminations avoisinant les 42% - mais réévaluée à 20% en raison de la présence d’un jour férié (le 1er novembre) dans les calculs - et un taux de positivité (11,9%) qui n’a jamais été aussi élevé en 2021, la situation inquiète logiquement les experts.

"Le nombre d’infections est à l’un des niveaux les plus élevés depuis le début de la pandémie, regrette Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus. Ce n’est qu’au cours de la deuxième vague qu’il y a eu des taux d’infection encore plus élevés."

"Les chiffres démontrent que le virus circule de façon particulièrement intense dans notre société, poursuit Yves Van Laethem, l’autre porte-parole interfédéral. Malheureusement, les vacances de Toussaint n’ont eu qu’un impact modéré sur les tendances."

Excepté les contaminations bruxelloises qui ont un peu baissé ces derniers jours - mais "pas de manière significative" -, les raisons de se réjouir après les congés d’automne ne sont donc pas aussi nombreuses qu’espérée. À l’image de la Flandre où les infections continuent de se multiplier chez les 7-12 ans et les plus de 65 ans, le Covid-19 gagne du terrain un peu partout dans le pays "et dans toutes les tranches d’âge". Ce qui fait de la Belgique le 11e pays européen (sur 27) le plus touché par la pandémie.

«Pas de mini-confinements à ce stade»

Logiquement, la situation dans les hôpitaux devient de plus en plus compliquée. Bondissant également de près de 20% en une semaine, le nombre d’admissions tourne quotidiennement autour des 200, avec un pic à 284 observé mercredi.

En soins intensifs, les entrées ont même augmenté de 30%. Si 472 lits sont d’ores et déjà occupés, les experts s’attendent à ce qu’on passe "le cap des 500 patients dès ce week-end".

"Dans les prochaines semaines, la charge de travail va augmenter considérablement dans les hôpitaux", admet Yves Van Laethem. Au plus fort de la quatrième vague, "les soins intensifs devraient accueillir entre 600 et 700 patients".

Prônant toujours la vaccination comme solution à l’envolée des hospitalisations, les virologues rejettent actuellement la mise en place des confinements modérés, comme c’est envisagé aux Pays-Bas.

"Si les mesures actuelles sont employées correctement et que les contrôles sont bien effectués quand les circonstances l’imposent, on ne devrait pas en arriver là", estime Yves Van Laethem qui invite plutôt les Belges à se faire tester plus souvent afin de casser la chaîne des contaminations.