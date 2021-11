Le retour des loups ne doit pas faire peur à l’homme, 50 ans de carrière pour Yves Duteil, début manqué pour les Belgian Cats, On a testé la Citroën ë-Berlingo: voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 12 novembre.

1. Le loup, un danger pour l’homme? Non, pas de panique!

Les loups sont de retour chez nous et ce n’est pas forcément au goût de tout le monde. Dans leur sillage, ils ramènent la peur naturelle que les hommes entretiennent envers eux. "Il y a toute une symbolique autour du loup, explique Alain Licoppe. Dans la littérature, il représentait le mal. Il a servi de bouc émissaire durant de nombreuses décennies. Il y a une grande méfiance envers le loup. Pourtant, il n’est pas dangereux."

S’il l’a été à une époque, lorsqu’il était porteur de maladies comme la rage, par exemple, aujourd’hui, cet animal ne représente plus un grand danger.

2. INTERVIEW | Yves Duteil va bientôt fêter ses 50 ans de carrière: «J’ai un émerveillement d’être encore là et toujours aussi libre»

À l’approche de ses 50 ans de carrière, Yves Duteil a publié sa première autobiographie – "Chemins de liberté" – et un coffret 4 CD comportant quelques inédits. Rencontre.

3. Le phénomène Jones cloue les Belgian Cats

Les Belgian Cats ont raté leur début dans cette campagne de qualification pour l’Euro 2023 face à… Jonquel Jones et ses 44 points et 22 rebonds.

4. L’incroyable histoire d’un panorama disparu

Disparu des radars dans les années 70, l’enquête du " Panorama du Caire " reprend grâce à un fragment retrouvé. Ce fragment sera exposé au public aux MRAH jusqu’au 9 janvier 2022.

5. On a testé la Citroën ë-Berlingo, la Berlingo en mode écolo

Après l’ë-C4, Citroën étend son offre de véhicules 100% électriques avec l’ë-Berlingo. Une touche " écolo " aux besoins d’espace et de modularité des familles.

6. Quarante ans de passion chocolat chez les sœurs Demaret

D’un garage à une entreprise reconnue, de Godefroid Demaret à ses filles Corine et Bénédicte. La chocolaterie de Verviers et Manaihant en a fait du chemin en 40 ans.

7. Le match de U16 dérape dans la contestation et la violence

Deux gamins de 14 et 15 ans et leur entraîneur de Sibret doivent répondre de faits inadmissibles lors du match U16 Petit-Han – Sibret: un tackle par derrière très dangereux et des menaces et insultes envers l’arbitre, s’approchant de lui, tête contre tête.

8. La Main dans le vrac, puissance 10

Quand on passe d’un magasin de 11 m2 à un espace de 110 m2, on ne peut qu’être heureux et satisfait pour ses clients. C’est le cas deSandrine Sauvage, pionnière des magasins en vrac dans l’est du Brabant wallon, qui, jusqu’à présent, devait composer avec une toute petite pièce aménagée dans son habitation, du côté d’Hélécine.

9. Le gardien de la Suisse revient sur l’élimination des Bleus à l’Euro: «Ils ont été arrogants»

Yann Sommer est revenu sur le huitième de finale entre les Hélvètes et la France.

10. Snack Arnaque un jeu de gourmands

Snack Arnaque réinterprète les jeux de collection de cartes et de majorité en nous plongeant dans le monde très prisé des ratons laveurs amateurs de spécialités culinaires.