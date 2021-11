La Coalition Climat et Youth for Climate manifestent leur honte de la Belgique à la COP26

Une vingtaine de militants portaient des sacs en papier sur la tête et brandissaient des lettres composant le message suivant: «You embarass us Belgium». BELGA

Des militants de la Coalition Climat et du mouvement Youth for Climate ont organisé une action symbolique, vendredi matin à Glasgow, devant l’entrée de la COP26, pour faire part de la "honte" qu’ils disent éprouver face au manque d’ambition climatique de la Belgique.

Une vingtaine de militants portaient des sacs en papier sur la tête et brandissaient des lettres composant le message suivant: "You embarass us Belgium".

"Nous avons honte de l’absence d’action climatique concertée de la Belgique. Les négociations intra-belges ont complètement échoué, ce qui signifie que notre pays n’a pas pu assumer sa responsabilité en termes d’ambition climatique et de financement international. C’est une responsabilité partagée par tous les gouvernements, mais surtout par la Région flamande qui manque d’ambition et campe sur ses positions. Il est temps d’arrêter de se voiler la face", dénoncent la Coalition Climat et Youth for Climate.

Les militants belges se disent "gênés de constater qu’une fois de plus, notre pays a raté l’opportunité de se montrer enfin ambitieux et cohérent".

Dans les rangs des jeunes activistes de Youth for Climate, parmi lesquels se trouvaient Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, on déplore également un manque criant d’ambition de la Belgique, qui n’a pas intégré, à la COP26, la "High Ambition Coalition", un groupe de pays, dont l’Union européenne, qui se veut à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique. "C’est humiliant", se désole-t-on.

C’est une responsabilité partagée par tous les gouvernements, mais surtout par la Région flamande qui manque d’ambition et campe sur ses positions