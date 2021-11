Pourquoi un blessé de la route n’est-il pas systématiquement dirigé vers l’hôpital le plus proche?

Un blessé de la route n’est pas forcément pris en charge par l’hôpital le plus proche. Explications.

Mardi, nous évoquions le tragique accident survenu, lundi soir, sur la N89, à Bertrix, à la hauteur de la gare de Rossart, en direction de Libramont. Pour rappel, une collision entre un tracteur et une voiture a fait une victime, Logan Pirsoul, d’Offagne (Paliseul). Transporté en ambulance à l’hôpital d’Arlon, il y est malheureusement décédé peu de temps après son arrivée. Au lendemain de ce tragique fait divers, plusieurs personnes se posent la question: pourquoi le jeune papa a-t-il été transporté à Arlon plutôt qu’à l’hôpital de Libramont, situé à seulement quelques kilomètres du lieu de l’accident?

Une décision du SMUR et du centre 112

Si Stéphane Thiry, commandant de la zone de secours Luxembourg, n’est pas en mesure de répondre pour ce cas précis, il explique comment la décision est prise. "Tout se décide sur le lieu même de l’accident, souligne-t-il. La décision est prise par le médecin du SMUR et le centre 112. Soit les urgences de Libramont étaient surchargées, soit les blessures de la victime nécessitaient une prise en charge à Arlon où on retrouve des services bien spécifiques pour certains traumatismes." Comment sont gérées habituellement ces urgences? Le Dr Pascal Pierre, directeur médical chez Vivalia, nous en explique les grands principes.

"Tout est régulé via l’antenne 112, souligne-t-il. Dans la plupart des cas, les équipes médicales présentes sur une urgence sont souvent dirigées vers l’hôpital le plus proche. Mais il arrive que les services soient saturés et il faut donc diriger vers un autre hôpital. La gravité des blessures oblige parfois les secours à se diriger vers un autre hôpital. Par exemple, à Arlon, une équipe de neurochirurgiens est disponible 24/24 h alors que ce n’est pas le cas à Libramont."

Et qu’en est-il de l’intervention de l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne? "Un tiers du temps, l’hélicoptère ne sait pas venir. Il faut tenir compte de la météo et de sa disponibilité. Puis, les moyens terrestres sont parfois plus rapides que les moyens aériens, il n’est donc pas toujours justifié de faire appel au centre médical héliporté", termine le Dr Pascal Pierre.