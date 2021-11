Farid répond à votre question météo: pourrez-vous effectuer une balade nocturne ce vendredi?

La question du jour à Farid est celle de Bernard, d’Houyet (Namur): "Bonjour Farid, il y a une balade nocturne à Houyet ce vendredi soir, peux-tu me donner quelques renseignements sur la météo? Merci d’avance". Farid répond et donne ses tendances.

Salut Bernard, je pense qu’il faudra composer avec des bancs de brouillards assez répandus sur la région vendredi matin avant la percée du soleil grâce au vent de sud-ouest. Ce dernier soufflera assez fort après-midi mais les éclaircies reviendront avant l’arrivée d’une zone de pluie affaiblie le soir. Pour l’instant, le timing est de 18-20H sur la province de Namur mais il s’agirait de précipitations assez éparses. Un bon manteau pour se protéger du vent et des 8 petits degrés et ça ira.

Et ailleurs sur le pays?

En matinée, on retrouvera encore ces brouillards bien installés sur le pays bien que les hauteurs au-delà de 400 m seront déjà au soleil. Rapidement, un flux de sud modéré se mettra en place et les phénomènes de basses couches devraient se dissiper. Du coup, les éclaircies perceront milieu de matinée et on retrouvera un beau soleil partout entre 10 et 12 H, peut-être mi-journée sur la Gaume.

En cours d’après-midi, un beau ciel bleu et seulement quelques cirrus qui dériveront de l’ouest en lien avec une perturbation qui arrivera en fin de journée. Le vent se renforcera de secteur sud devenant assez fort à la mer et modéré sur le centre (35-40 km/h). Fin d’après-midi, un front froid affaibli entrera sur le littoral avec quelques gouttes (15-17 H) qui tomberont aussi sur un axe Hainaut-Bruxelles début de soirée. Les quantités seront faibles mais un vent désagréable de sud-ouest soufflera jusque 45 km/h dans l’intérieur et 55 à la mer. Avec des maxima de 10-11°C en plaine et 7°C sur le relief.

Ces pluies traîneront encore samedi où on attend une météo maussade et un bon vent de nord-ouest avant un temps plus sec en soirée.