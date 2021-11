Immobilier à Bruxelles: voici ce que vaut le prix moyen au m² de votre maison/appartement

Le plus grand site immobilier en ligne de Belgique a calculé le prix moyen au m² des maisons et des appartements à Bruxelles et en Wallonie. Tour d’horizon.

Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’immobilier belge, Immoweb a mis sur pied un algorithme qui permet de calculer le prix moyen du mètre carré dans chaque commune du pays.

Se référant à sa propre base de données mais aussi à "des informations socio-démographiques et géographiques externes", le site internet a créé un outil permettant ainsi de mieux se rendre compte des disparités immobilières entre régions. À commencer par Bruxelles.

+ INFOGRAPHIES | Immobilier en Wallonie: voici ce que vaut le prix moyen au m² de votre maison/appartement

Composé notamment de sept des dix communes les plus chères du pays, selon Immoweb, la région de Bruxelles est particulièrement prisée des acheteurs et investisseurs en tout genre.

Comme en Wallonie, dans la capitale, le prix au mètre carré des appartements est également plus élevé que celui des maisons.

En moyenne, sur l’ensemble des 19 communes que compte le grand Bruxelles, il faudra ainsi débourser près de 3.274€/m² pour un appartement contre 3.048€/m² pour une maison.

Variant de 2.241€/m² pour une maison standard à Molenbeek-Saint-Jean à 4.267€/m², en moyenne, pour un appartement à Ixelles, les prix affichés dans la capitale peuvent toutefois faire le grand écart. Et ce, bien que sept des dix communes les plus chères du pays soient situées dans cette région.

Ainsi, d’après le site Immoweb, s’il est possible d’acquérir un appartement pour moins de 2.600€/m² dans les communes de Molenbeek, Koekelberg et Anderlecht, il faudra dépenser plus de 1.750€/m² supplémentaire pour obtenir un bien similaire à Ixelles (4.267€/m²), la commune la plus huppée de Bruxelles.

Ixelles, la plus chère

Toujours selon le plus grand site immobilier en ligne de Belgique, les maisons les plus abordables à Bruxelles se trouvent à Molenbeek, mais aussi à Koekelberg (2.315€/m²) et Anderlecht (2.399€/m²). À l’inverse, les demeures les plus chères se trouvent dans généralement dans le sud de la région, près du Brabant flamand et du Brabant flamand. Exemple à Ixelles (4.064/m²) mais aussi Woluwe-Saint-Pierre (3.923€/m²) et Watermael-Boitsfort (3.834€/m²).

Tout naturellement, si Molenbeek constitue la commune bruxelloise avec le prix hybride le plus bas (2.383€/m²) de la région, c’est Ixelles qui décroche de loin la palme de la commune la plus chère avec un prix au mètre carré proche de 4.200 euros. En comparaison, le prix hybride moyen (*) d’un mètre carré à Bruxelles avoisine les 3.185 euros.

(*) Pour rappel, il s’agit d’une pondération du prix moyen en fonction de son parc immobilier total.