Immobilier en Wallonie: voici ce que vaut le prix moyen au m² de votre maison/appartement

Le plus grand site immobilier en ligne de Belgique a calculé le prix moyen au m² des maisons et des appartements à Bruxelles et en Wallonie. Tour d’horizon.

Parce qu’il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’immobilier belge, Immoweb a mis sur pied un algorithme qui permet de calculer le prix moyen du mètre carré dans chaque commune du pays.

+ INFOGRAPHIES | Immobilier à Bruxelles : voici ce que vaut le prix moyen au m² de votre maison/appartement

Se référant à sa propre base de données mais aussi à "des informations socio-démographiques et géographiques externes", le site internet a créé un outil permettant ainsi de mieux se rendre compte des disparités immobilières entre régions. À commencer par la Wallonie.

Chère province du Brabant wallon

Première information: le prix moyen au mètre carré des appartements wallons (1.986€/m²) est plus élevé que celui des maisons (1.510€/m²).

En pondérant les prix au mètre carré de toutes les communes wallonnes par leur parc immobilier total, on se rend toutefois compte que le prix hybride moyen de la région avoisine les 1.562€/m². Et ce, tout simplement par ce que les 262 communes du sud du pays abritent plus de maisons que d’appartements.

Après pondération, il apparaît que la commune wallonne la plus chère est Ottignies-Louvain-la-Neuve. Avec 3.188€/m², la ville devance Waterloo (2.838€/m²) et La Hulpe (2.801€/m²) sur le podium des entités les moins abordables de la région.

Comme le laisse présager ce podium, le Brabant wallon reste la province la plus chère où acheter. Pour preuve, les 12 premières places de ce classement reviennent toutes à des communes brabançonnes. La première entité hors-BW classée? Saint-Vith et ses 2.627 euros par mètre carré. Suivent Burg-Reuland (2.562€/m²) et Namur (2.551€/m²).

À l’autre bout de ce classement réalisé par Immoweb, on retrouve Momignies, la seule commune dont les biens immobiliers coûtent, en moyenne, moins de 1.000 euros (960€/m²) du mètre carré. Viennent ensuite Viroinval (1.034€/m²) et Sivry-Rance (1.041€/m²).

Une maison à Momignies, le moins onéreux

Si c’est encore à Ottignies-Louvain-la-Neuve que le mètre carré est le plus cher (3.660€/m²) dans les appartements, c’est cette fois à Vresse-sur-Semois que le prix au mètre carré (1.273€/m²) est le plus abordable.

Et en ce qui concerne les maisons? C’est à Momignies (942€/m²) que le mètre carré y est le moins cher, juste devant Viroinval (999€/m²) et Sivry-Rance (1.016€/m²). À l’opposé, le Brabant wallon truste de nouveau les premières places au classement du mètre carré le plus onéreux. À commencer par Lasne (2.738€/m²), La Hulpe (2.728€/m²) et Waterloo (2.698€/m²).