La réforme fiscale inquiète les clubs belges: "On va vers la faillite du foot belge"

La réforme qui arrive ne touchera pas que les avantages sociaux. Et va faire très, très mal.

Depuis quelques jours, c’est la panique à la Pro League : en cause, l’avant-projet de loi-programme du gouvernement et plus particulièrement les éléments qui concernent la fin des avantages fiscaux du sport professionnel et, surtout, des clubs de D1A.

Alors que les discussions avaient longtemps concerné les avantages sociaux du sportif professionnel uniquement, le vent a tourné ces dernières semaines. Le ministre Vincent van Peteghem (CD&V) avait récemment laissé entendre qu’il s’attaquerait également aux avantages fiscaux. Il n’y est pas allé à moitié, selon le Morgen, qui a révélé le contenu de l’avant-projet.

Jusqu’ici, les clubs ne devaient verser que 20 % des impôts sur les salaires au fisc, et pouvaient utiliser le reste librement, à l’exception d’un quart de ces 80 % qui devait être consacré à la formation. Avec ce nouveau projet, censé entrer en fonction le 1er janvier, il ne serait plus possible d’exonérer que 4 millions€ sur les salaires, au maximum. Bien loin des 15 millions économisés par Anderlecht, par exemple.

Le monde du foot n’est pas sourd à la nécessité de changer un régime qui lui octroyait trop d’avantages. "La Pro League est consciente qu’une adaptation du régime social est souhaitable et a ainsi élaboré une note qui répondait aux grandes lignes budgétaires proposées concernant le régime social (30 millions d’euros) et le statut fiscal (10 millions d’euros)", a-t-elle réagi mercredi. Dans un communiqué commun, les six principaux clubs de D1A (Bruges, Anderlecht, le Standard, Gand, Genk et l’Antwerp) s’alarment : "Selon les calculs, les propositions formulées pourraient avoir un impact de 170 millions d’euros. C’est, par définition, la faillite du secteur", estiment-ils.

«On peut dire adieu à la présence de joueurs comme Mignolet, Nainggolan ou Vanaken en D1 belge»

Sont-ils alarmistes? "Off the record" aussi, on est très inquiet : "Il suffit de voir les salaires de la saison en cours pour comprendre que cela oscillerait entre 90 et 170 millions€ d’impôts. On peut dire adieu à la présence de joueurs comme Mignolet, Nainggolan ou Vanaken en D1 belge. L’ampleur de cette réforme est bien dramatique. Dans l’avenir, la saison européenne risque de se terminer dès les préliminaires."

Même l’Union belge, discrète jusqu’ici, y est allée d’un communiqué pour dénoncer le côté "fort disproportionné" du projet qui risquerait "de noyer nos clubs dans l’écosystème du football international dont ils font partie." On ne joue plus.