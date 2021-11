Le public de retour à la commémoration de l’Armistice à Ypres (photos)

La 103e commémoration de l’armistice s’est déroulée jeudi à Ypres, avec un hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale.

Le traditionnel défilé du coquelicot ("Poppy parade") a été précédée d’une eucharistie et suivie de la cérémonie du Last Post sous la Porte de Menin. Cette édition a également vu le retour du public.

Après une commémoration 2020 qui avait uniquement impliqué quatre personnes et un joueur de clarinette en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l’édition 2021 a à nouveau accueilli des invités de marque et beaucoup de public. Tous les participants devaient présenter un Covid Safe Ticket et leur carte d’identité. L’événement pouvait également être suivi via Facebook ou en direct sur la chaîne Eén.

"Maintenant que les infections covid sont à nouveau en hausse, nous demandons aux participants de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Gardez vos distances, portez un masque buccal et évitez les endroits bondés", a déclaré au préalable la bourgmestre d’Ypres, Emily Talpe (Open Vld).

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) et le ministre du Patrimoine immobilier Matthias Diependaele (N-VA), entre autres, ont déposé une gerbe de fleur en hommage aux morts.

La commémoration de l’Armistice à Ypres est généralement un grand événement qui attire de nombreux Britanniques. Cependant, en raison du Brexit et des mesures sanitaires, seuls quelques irréductibles britanniques ont fait le déplacement.