Nouvelle coulée de lave vers la mer à La Palma

Plus de sept semaines après une grave éruption d’un volcan dans l’île espagnole des Canaries, La Palma, une nouvelle coulée de lave a atteint l’océan.

La lave, d’une température de 1.000 degrés, est entrée en cascades rouges et brûlantes dans la mer, via la plage de Guirres et a poursuivi sa trajectoire plus loin dans l’océan atlantique, selon les images de la télévision publique RTVE diffusées mercredi.

Une coulée plus importante avait déjà atteint les flots fin septembre et a depuis formé une nouvelle péninsule de plus de 40 hectares.

Entre-temps, le navire de la défense espagnole Castilla a entamé sa mission pour transporter des travailleurs par la mer vers les plantations de banane pour la récolte, alors que la région n’est plus accessible par la route à cause de la lave.

Environ 80 travailleurs par jours sont acheminés par la mer.

Après une accalmie de l’activité sismique dans la région constatée par les volcanologues les jours passés, il semble que cette activité a repris de plus belle.

De mardi à mercredi matin, 113 secousses d’une magnitude jusqu’à 3,9 de magnitude.

Le dioxyde de sulfure émis par le volcan à Cumbre Vieja est également plus conséquent.

Depuis le début de l’éruption volcanique, la lave a détruit ou endommagé plus de 2.700 bâtiments et environ 7.000 personnes ont dû évacuer leur domicile.

Près de 1.000 hectares ont en outre été recouverts d’une lave désormais refroidie, ce qui correspond à environ 1.400 terrains de football.