Les coulisses de l’arrivée imminente d’Audi et Porsche en Formule 1

Les deux marques allemandes devraient faire une annonce d’ici le 15 décembre.

Les deux fleurons du groupe Volkswagen que Audi et Porsche devraient annoncer leur arrivée en F1 à l’horizon 2026 au cours du mois de décembre. La date du 15 revient souvent. La future réglementation moteur, qui doit être introduite dans cinq ans mais dont les contours sont encore flous, a incité les firmes d’Ingolstadt et de Stuttgart à s’engager dans le championnat.

VAG a pris part aux récents pourparlers entre la F1, la FIA et les constructeurs déjà engagés que sont Mercedes, Ferrari et Renault (Alpine) sur la façon dont la prochaine génération de moteurs sera définie. La prochaine architecture moteur mettra encore plus en exergue hybride du moteur actuel de F1, ce qui correspond aux visions d’Audi et Porsche.

Cela fait depuis plus de 20 ans qu’on parle d’une arrivée du géant allemand en Formule 1. Mais à chaque fois, il y a eu un "mais". L’ancien PDG, le mythique Ferdiand Piech, était très hostile au championnat. Mais depuis, le petit-fils de Ferdinand Porsche n’est plus là, le dieselgate et l’électrification sont passés par là, les coûteux programmes LMP1 d’Audi et Porsche ont été fermés et l’intérêt pour la Formula E s’estompe.

Pour les cerveaux de la F1, voir les Teutons enfin faire le saut après avoir joué à cache-cache pendant des années est un signe que Liberty Media va dans le bon sens. "Ily a de nouveaux constructeurs qui discutent avec la FIA, c’est une situation très, très encourageante", admet Stefano Domenicali, successeur de Chase Carey à la tête du championnat. "Cela signifie que la F1 a pris les bonnes décisions techniques pour son avenir. Donc, encore une fois, nous avons une belle opportunité de consolider un sport qui est vraiment en pleine forme aujourd’hui."

Actuellement, Audi et Porsche tergiversent sur deux choix: devenir simple motoriste ou racheter carrément une écurie de F1 déjà existante plutôt que de monter un team de toutes pièces, ce qui est le procédé le plus coûteux.

Commençons par Porsche: à Weissach, un V6 turbo hybride expérimental a déjà tourné au banc d’essais. Mais la firme qui a déjà été championne du monde en motorisant McLaren pourrait créer une joint-venture avec le département moteurs de Red Bull qui sortira bientôt de terre. Le constructeur autrichien prévoit de construire ses propres V6 à compter de 2026 quand le partenariat de propriété intellectuelle avec Honda cessera.

D’ici là, le taureau rouge pourrait travailler main dans la main avec Porsche. C’est connu que l’union fait la force, après tout. Le truculent Helmut Marko le confirme: "Avec nous, Porsche gagnerait directement en Formule 1!", lance le conseiller sportif de Red Bull. Il y a toutefois un écueil. Mercedes voit d’un très mauvais oeil cette alliance austro-allemande. En effet, en combinant leurs efforts, Red Bull et Porsche dépasseraient largement le nombre d’heures de banc d’essai autorisé, ce qui va à l’encontre de la politique de réduction des coûts.

Chez Audi, on se dirigerait plutôt vers le rachat d’une écurie déjà en place. On a évoqué la piste McLaren mais celle-ci semble mirifique. Si le constructeur britannique a retrouvé des couleurs depuis 2-3 saisons, on voit mal les troupes de Zak Brown sacrifier leur si précieuse indépendance. Si Audi devait s’installer à Woking, ce serait plutôt pour une simple entrée dans le capital de l’écurie, comme Mercedes l’a fait jadis sous l’ère Ron Dennis.

En attendant, beaucoup ont hâte d’être en décembre pour assister à un moment historique, à savoir l’arrivée des deux monstres du Loch Ness de la F1. A moins que ceux-ci ne remettent la tête dans l’eau. L’histoire est un éternel recommencement, après tout…