Covid: l’Autriche renonce au principe de confinement pour les non-vaccinés

Une proposition visant à instaurer des mesures de confinement régionales s’appliquant uniquement aux personnes non vaccinées en Autriche a été rejetée pour l’instant.

Le ministre de la Santé, Wolfgang Mueckstein, avait proposé cette mesure lors d’une réunion mercredi, mais les chefs des provinces de Haute-Autriche et de Salzbourg n’étaient pas d’accord.

"Je suis un peu sceptique à ce sujet", a déclaré le gouverneur de la province de Salzbourg, Wilfried Haslauer, lors d’une conférence de presse. Le politicien conservateur a souligné que les personnes non vaccinées n’ont de toute façon plus accès aux pubs, aux manifestations et aux sites sportifs. Depuis lundi, ces lieux ne sont en effet ouverts qu’aux personnes vaccinées ou pouvant prouver leur guérison.

Le chancelier Alexander Schallenberg n’a toutefois pas exclu l’idée de renforcer les règles. "Si la situation continue comme ça, il y aura un confinement pour les personnes non vaccinées", où elles ne pourront quitter la maison que pour certaines raisons, a-t-il prévenu.

L’Autriche a été le dernier pays en date à annoncer mercredi un nouveau record d’infections par le coronavirus, avec 11.400 nouveaux cas recensés au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue la première fois que le nombre de cas atteint cinq chiffres.

Cela signifie que le taux de cas pour 100.000 personnes dans le pays est désormais de 700, selon les données du ministère de l’Intérieur et de la Santé.

La Haute-Autriche et Salzbourg ont la pire incidence sur sept jours du pays, avec respectivement 1.100 et 900 cas.

"Nous devons agir rapidement, de manière décisive et globale", avait insisté M. Mueckstein avant la réunion de crise.

Les unités de soins intensifs autrichiennes pourraient atteindre une limite critique en seulement deux semaines en raison de l’augmentation du nombre d’infections, selon un modèle scientifique commandé par le ministère de la Santé.

Les prévisions publiées mercredi indiquent que l’incidence sur sept jours atteindra 1.000 cas d’ici le 24 novembre. Il y a en outre 65% de risques qu’un tiers des lits de soins intensifs soient occupés par des patients atteints du Covid-19.

À ce taux d’occupation, le ministère estime qu’il y aura une concurrence pour l’espace entre les personnes atteintes du Covid-19 et les autres patients des soins intensifs.

Dans le but de contrôler la propagation de la maladie, le pays a rétabli les contrôles qui limitent l’entrée sur les lieux de travail aux personnes vaccinées ou guéries du virus. Ceux qui obtiennent un test attestant qu’elles sont indemnes du virus peuvent également aller travailler.

L’objectif est que ces mesures limitent la transmission, mais aussi qu’elles convainquent davantage de personnes de se faire vacciner. À l’heure actuelle, environ 65% seulement de la population est entièrement vaccinée.

Certaines régions ont lancé des loteries avec des prix potentiels pour ceux qui s’inscrivent pour se faire vacciner. Dans l’une d’elles, le premier prix était une voiture électrique.