COP26: la Chine annonce un accord avec Washington pour "renforcer l’action climatique"

"Un pas important dans la bonne direction", salue Guterres

L’accord annoncé mercredi à la COP26 par la Chine et les Etats-Unis pour renforcer leur ambition climatique est "un pas dans la bonne direction", a salué le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

"Je salue l’accord d’aujourd’hui entre la Chine et les Etats-Unis pour travailler ensemble pour prendre des mesures plus ambitieuses pour le climat pendant cette décennie", a-t-il indiqué sur Twitter, soulignant que s’attaquer à la "crise climatique requiert une collaboration et une solidarité internationales".