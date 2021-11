Exposition universelle: des contacts en pagaille pour les entreprises wallonnes présentes cette semaine à Dubaï

Plusieurs centaines de contacts — 600 environ- ont été noués par les entreprises wallonnes présentes cette semaine à Dubaï dans le cadre de la mission économique régionale en marge de la semaine Wallonie-Bruxelles à l’Exposition universelle, a indiqué mercredi l’administratrice générale de l’Awex, l’Agence wallonne à l’Exportation, Pascale Delcominnette.

Soixante entreprises wallonnes, appartenant à des secteurs tels que le design, l’agro-alimentaire, l’équin, le tourisme, ou encore le multimédia, ont fait le déplacement, ce qui représente une dizaine de contacts en moyenne par société. "C’est dans la moyenne pour ce genre de mission", a-t-on assuré du côté de l’agence régionale.

"Des contacts ont évidemment eu lieu avec des entreprises émiraties mais aussi avec des institutionnels", a expliqué Pascale Delcominnette. Les responsables de la Région, emmenés par le ministre-président Elio Di Rupo, ont ainsi pu rencontrer des représentants de DEWA, la société gestionnaire de l’eau et de l’énergie à Dubaï.

Parmi les entreprises, certaines, dont la spin-off de l’ULiège active dans les cellules souches pour chevaux Revatis et le spécialiste des probiotiques BellaVie ont signé des ‘memorandum of understanding’avec des sociétés du Golfe. De nombreuses autres ont rempli leur carnet d’adresses et engrangé des promesses qu’il conviendra de concrétiser dans les mois à venir.

"Les entreprises wallonnes ont également noué des contacts entre elles et c’est important, parce que souvent, elles n’ont pas forcément le temps de se parler. Ici, c’est l’occasion", a poursuivi l’administratrice générale de l’Awex.

Durant la semaine, des sociétés comme Galler (chocolat) et Néobulles (distribution de boissons) ont notamment décidé de collaborer. C’est également le cas, entre autres, d’Evangelo Belgium (package touristique de luxe) et du joaillier carolo Pino Spitaleri.

"Cette mission est aussi un grand succès pour le secteur du tourisme avec, de la part des Emirats, un intérêt marqué pour les packages touristiques", a encore souligné Pascale Delcominnette.

Cette dernière est par ailleurs revenue sur le pavillon belge conçu par l’architecte louviérois Vincent Callebaut. De l’extérieur, le site belge se démarque par sa façade végétale alors que l’intérieur fait plutôt la part belle aux clichés traditionnels accolés à la Belgique, d’Eddy Merckx aux personnages de bande dessinée. "C’est un choix. Pour le grand public, nous devons continuer à miser sur des produits d’accroche comme les frites ou le chocolat", a défendu la responsable de l’Awex.

"Une fois qu’on a capté les curieux, on peut bien sûr les amener plus loin, vers des choses plus pointues, tout en tenant compte du thème de l’Exposition", a-t-elle encore estimé. "La manière de mettre nos atouts davantage en valeur fera certainement partie des discussions que l’on aura", a-t-elle ajouté.

Selon les prévisions, le pavillon belge devrait accueillir quelque 2 millions de visiteurs durant les 6 mois de l’Expo. Pour l’instant, hors vacances scolaires, il attire quelque 5.000 personnes par jour.

La prochaine Exposition universelle devrait avoir lieu à Osaka en 2025. Une décision sur la participation de la Belgique devrait être prise dans les mois à venir.