Climat: les plans de chaque entité n’ont pas encore le même niveau de "qualité"

Le Premier ministre Alexander De Croo attend que les plans des différentes entités du pays aient atteint "le même niveau de qualité" avant de pouvoir aboutir dans la discussion sur la répartition des efforts climatiques, a-t-il expliqué jeudi à la Chambre en réponse à plusieurs questions.

Les trois Régions et le gouvernement fédéral ne sont pas parvenus à trouver un accord à Glasgow, où se déroule la COP26, sur le partage de l’effort en vue d’atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Parmi les nouveaux objectifs que la Commission européenne propose d’assigner à la Belgique, figure une réduction de 47% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans les secteurs non-ETS (transport, bâtiment, agriculture…).

À l’échelle de l’Union européenne, des discussions sont toujours en cours, a fait remarquer le chef du gouvernement. Selon lui, "il y a une logique" à ce que des discussions aient également lieu en Belgique.

L’opposition n’a pas pris le même ton rassurant. "Il y a de quoi être de plus en plus inquiet", a affirmé le député François De Smet (DéFI). "Vous ne pouvez pas banaliser cet échec", a dit Georges Dallemagne (cdH). "En Belgique, on a le record du nombre de ministres du Climat et ils ne parviennent pas à se mettre d’accord. On ne peut pas continuer comme ça", a souligné Raoul Hedebouw (PTB).

La discussion sur la répartition de l’effort se déroule actuellement au sein de la commission nationale climat dont les ministres des différentes entités assurent à tour de rôle la présidence. Le PS en a appelé au Premier ministre. "Que comptez-vous faire pour reprendre ce dossier en main et le faire aboutir?" a demandé Chanelle Bonaventure.