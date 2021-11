Dante Vanzeir raconte son arrivée chez les Diables: "Comme un premier jour d’école"

L’attaquant de l’Union, appelé pour la première fois en sélection, vit un rêve éveillé et ne s’en cache pas. Même s’il ambitionne des minutes de jeu.

Petit nouveau et représentant de la génération 1998 qui avait été chercher le bronze au Mondial U17, au même titre que Wout Faes, Dante Vanzeir vit un peu son premier jour dans la cour des grands, ce mercredi, avec ses débuts chez les Diables Rouges. L’attaquant de l’Union Saint-Gilloise ne le cache pas, il s’est fait accompagner: "Leandro (Trossard, qui a été son équipier à Genk, Ndlr) m’a pris avec lui en voiture, c’est plus facile pour trouver le chemin et rencontrer les autres. C’était un peu comme un premier jour d’école. Mais j’ai été bien accueilli et reçu les félicitations de tout le monde."

"Il faut toujours croire en soi"

Il s’agit d’une belle revanche pour celui qui n’avait pas réussi à percer à Genk, et a été prêté à gauche et à droite avant d’exploser à l’Union en D1B puis, maintenant, en D1A. Presque comme un modèle pour les joueurs qui doivent reculer pour mieux sauter: "Si j’avais un petit message à leur passer, ce serait de toujours croire en eux, c’est très important. De toujours travailler dur, aussi. Et de savoir qu’il n’y a pas qu’un seul chemin qui mène au sommet."

Vanzeir n’a jamais perdu la foi: "C’est sûr… même si le chemin était long pour arriver ici et que je ne pensais pas à ça il y a quelques années. J’ai d’abord cru en mes capacités à me montrer en D1. Un an et demi plus tard (NDLR: après son arrivée à l’Union), être ici, c’est magnifique." Déjà cité par Martinez en octobre, le voilà dans le grand bain, cette fois: "C’était déjà très surprenant d’entendre mon nom, c’était un rêve d’enfant. Et maintenant, être vraiment ici, c’est un rêve devenu réalité." Modeste, Dante Vanzeir hésite sur la posture à adopter, maintenant, entre ambition et humilité: "Est-ce que je vais jouer? Je ne sais pas. Je suis quelqu’un de réaliste, je ne veux pas attendre trop de choses. Je suis ici pour apprendre, même si, bien sûr, j’espère monter au jeu et recevoir des minutes pour me montrer. Tout est possible, même si d’autres sont probablement prioritaires par rapport à moi."

Place au terrain, maintenant, pour sa première séance, en cette fin d’après-midi: "Je rêvais de jouer avec De Bruyne, Lukaku (Ndlr: absent), Courtois, etc. Je crois que je peux citer tous les noms de la sélection, en fait. Maintenant, j’ai hâte de vivre mon premier entraînement", conclut le buteur.