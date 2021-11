L’accompagnement des demandeurs d’emploi réformé: "Du cousu main", affirme la ministre Morreale

Les conseillers deviennent des coaches pour les demandeurs d’emplois: la réforme du Forem a été adoptée ce mercredi.

Qui verrait quoi que ce soit à redire à une réforme dont l’objectif est "de ne laisser personne au bord du chemin "? C’est bien celui que se fixe le gouvernement wallon et en amenant sa réforme de l’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le projet de décret, qui a provoqué une longue série d’auditions en commission au cours des derniers mois, a été adopté mercredi en séance plénière du Parlement wallon.

Coaches

Que dit le décret wallon, qui devrait entrer progressivement en action en 2022?

Il prévoit que les demandeurs d’emploi (devenus "chercheurs d’emploi" par la grâce du texte) bénéficieront d’un accompagnement plus personnalisé, plus adapté à leur profil, à leurs aspirations et aux besoins du marché. "Du sur-mesure, du cousu main", annonce la ministre Christie Morreale (PS).

Il s’agit de

trouver des solutions clé sur porte plutôt que d’avoir un guichet avec des solutions identiques pour tout le monde

L’idée principale, c’est que les conseillers du Forem endossent virtuellement la tenue de coaches et retrouvent du temps pour se consacrer davantage aux personnes très éloignées de l’emploi. Par conséquent, ils laisseraient les plus autonomes se débrouiller un peu tout seuls au départ, notamment avec les outils digitaux.

En résumé, il s’agit de "trouver des solutions clé sur porte plutôt que d’avoir un guichet avec des solutions identiques pour tout le monde", résumait l’administratrice générale du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal.

Sortir de la spirale

"Bien évidemment la réforme ne réglera pas tout, convient la ministre. Mais trop de demandeurs d’emploi s’enlisent dans la spirale du non-emploi, voire de la pauvreté", dit-elle.

"Faute d’une orientation professionnelle réfléchie et encadrée, beaucoup trop de jeunes et de moins jeunes entreprennent des parcours d’insertion chaotiques. Et un écart trop important entre les compétences recherchées par les employeurs et celles développées par les demandeurs d’emploi", qui se sentent souvent délaissés dans leurs démarche d’insertion.

Cette inadéquation entre besoins, compétences et demandes finit par assécher une partie des fonctions sur le marché du travail (les fameux métiers en pénurie).

«Pas de fusion»

L’articulation entre les missions de contrôle et d’accompagnement du conseiller/coach a provoqué pas mal de craintes, notamment du côté syndical.

"Mais il s’agit de donner plus de sens et de cohérence à l’intervention du Forem chargé à la fois d’accompagner le demandeur d’emploi et de le contrôler. Mais en aucun cas il ne s’agit d’une fusion entre les deux missions", veut rassure la ministre.

Elle insiste sur la formation continue du personnel et sur le temps qu’il faudra pour que les changements s’installent. "C’est une réforme d’ampleur", souligne-t-elle encore. " Mais plus de deux tiers des collaborateurs adhèrent déjà au nouveau modèle", se réjouit la ministre.

L’opposition PTB et cdH, très critiques, se sont opposés à la réforme au moment du vote (lire ci-dessous).