Diables Rouges: Toby Alderweireld a quitté le rassemblement

Toby Alderweireld a quitté le rassemblement des Diables Rouges, a annoncé mercredi l’Union belge de football sur Twitter.

Le défenseur d’Al-Duhail, qui a dû sortir après six minutes de jeu lors de la dernière journée du championnat du Qatar, n’est pas prêt physiquement.

Ce forfait s’ajoute à la longue liste des absents où figurent déjà les attaquants Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Jeremy Doku ainsi que les défenseurs Thomas Vermaelen, Zinho Vanheusden et Sebastiaan Bornauw. Selon toute vraisemblance, Youri Tielemans devrait aussi faire l’impasse.

C’est donc sans Alderweireld que Roberto Martinez devra disputer les deux derniers rendez-vous des qualifications au Mondial 2022, contre l’Estonie samedi et au pays de Galles mardi prochain.

La Belgique est en tête du groupe E avec 16 points (6 matchs), cinq de plus que la République tchèque (7 matchs) et le pays de Galles (6 matchs). Viennent ensuite l’Estonie (4 points/6 matchs) et le Belarus (3 points/7 matchs). Les Diables Rouges sont assurés de finir à l’une des deux premières places. Une victoire contre l’Estonie ou un faux pas du pays de Galles, seule équipe qui peut encore les dépasser, contre la Biélorussie les enverront directement au Qatar, pour une 14e participation belge à la Coupe du monde de football.