Le Dour Festival 2022 a annoncé ses premiers artistes dont Angèle et Flume

Les organisateurs du Dour Festival ont annoncé les premiers noms de l’affiche de l’événement dourois qui se déroulera du 11 au 17 juillet.

Parmi les premières têtes d’affiche, on mentionnera notamment l’artiste belge Angèle, l’Australien Flume, la Belge Amélie Lens, les Américains Avalon Emerson, The Blessed Madonna, Goldling, Honey Dijon, Princess Nokia, les Britanniques Black Midi, Joy Orbison, Nubya Garcia, Flohio, Oklou, Sherelle, Sleaford Mods, les Français Folamour, Ascendant Vierge, Josman, Oboy, le Néerlandais Reinier Zonneveld et l’Allemand Sven Väth.

Quelque 250 artistes sont attendus sur les scènes douroises en juillet 2022.