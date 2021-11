Covid: Merkel appelle à un rassemblement national pour faire face à la hausse des contaminations

La chancelière sortante, Angela Merkel, a appelé l’élite politique allemande à se réunir au plus vite pour discuter de la hausse des chiffres du coronavirus.

La situation s’y est en effet fortement détériorée récemment. Avec 39.676 infections mercredi, le pays a enregistré un nouveau record. "La propagation du virus est dramatique", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Steffen Seibert. "Une réponse rapide et unie est maintenant nécessaire".

Selon le porte-parole, Mme Merkel s’est entretenue avec les ministres actuels, les autorités régionales et les éventuels partis de la prochaine coalition au pouvoir. La formation d’un gouvernement n’est pas prévue avant début décembre et les négociations sont toujours en cours. Mais la situation sanitaire menace de devenir incontrôlable et il faut agir maintenant, indépendamment du processus de formation du gouvernement. "Le virus ne tient pas compte de la période de transition", a illustré Steffen Seibert.

La chancelière a déjà appelé à plusieurs reprises à une consultation nationale, mais avec très peu de réaction de la part des dirigeants des différents Etats du pays. Un point probable de l’ordre du jour de cette grande consultation serait l’accélération du déploiement du vaccin de rappel.