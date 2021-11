Inauguration d’une fresque 11.11.11. pour le climat et la justice sociale à Saint-Gilles (photos)

En marge de la campagne de solidarité internationale organisée par le CNCD-11.11.11 du 4 au 14 novembre, la coupole d’ONG et associations belges a inauguré mercredi en fin de matinée une fresque sur la façade d’un bâtiment communal où sont donnés des cours de promotion sociale, situé square Jacques Franck à Saint-Gilles.

Quelques dizaines de personnes ont pris part à l’événement, dont plusieurs échevins de la commune.

"Il faut absolument réussir à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré pour éviter les dérèglements les plus graves. Depuis cet été, je pense que c’est devenu concret… On a eu des inondations et cela fait aussi plusieurs années qu’on connaît des vagues de chaleur", s’est exprimé Jos Raymenants, échevin du Développement durable. Il a ajouté que la mobilisation des jeunes dans les rues lui donnait de l’espoir, forçant les élus à faire face à la situation environnementale.

"Le CNCD-11.11.11 nous a demandé de parler des enjeux climatiques actuels, des échanges Nord-Sud, mais aussi de l’agriculture, de la protection de la nature, des migrations…", raconte l’artiste Arno Debal. "Comme tous ces enjeux s’imbriquaient les uns dans les autres, cela a créé un équilibre précaire. Il y a la balance de la justice sociale, mais aussi le sablier du temps…" Cet empilement tient droit sur la fresque, érigeant ainsi une tour symbole d’espoir. Elle a été dessinée en cinq jours par les artistes Arno Debal, Guillaume Desmarest, Fred Lebbe, Alexis Corrand et Nelson Dosreis du collectif Farm Prod.

"Même si on arrêtait toutes nos émissions de gaz à effet de serre demain, rien qu’avec celles des pays en développement, on dépasserait les fameux deux degrés de réchauffement. On est obligé de renforcer la coopération internationale, y compris si on ne pense de façon égoïste qu’à ses propres intérêts", a expliqué Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD-11.11.11.