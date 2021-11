Procès des attentats de Paris: le témoignage de François Hollande attendu comme jamais

Le procès des attentats de Paris du 13 novembre 2015 va entamer son audition la plus médiatique cet après-midi. Depuis le début de la procédure, le 8 septembre, jamais une audience n’avait suscité autant d’attente.

Pour pénétrer dans le palais de justice de la place Dauphine, les médias étaient présents en masse dès 10 h 30 afin de pouvoir accéder à la salle d’audience et dans les salles annexes en vidéoconférence. Même l’ouverture du procès n’avait rassemblé autant de journalistes. Dans la salle, les bancs des parties civiles sont aussi combles.

C’est à 12 h 30 que l’ancien président de la République, François Hollande, était attendu pour comparaître en tant que témoin. Il devrait s’exprimer sur le contexte géopolitique mais son audition ne devrait finalement débuter que vers 14 h après que la cour ait débattu de la pertinence d’entendre les autorités politiques de l’époque ainsi que d’autres témoins (dont des experts politologues, sociologues…)

Ce qu’il faut attendre du témoignage de l’ancien président de la République? Du côté de la Défense, on ciblera certainement la nature et l’opportunité de l’intervention de la France pour combattre Daech en Syrie et en Irak. Les parties civiles auront à cœur aussi de faire la lumière sur l’incapacité de la France d’avoir pu déjouer ces attentats.