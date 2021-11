Découverte du fossile d’un animal inconnu datant de 300 millions d’années dans l’Utah

Des paléontologues ont découvert un fossile d’animal vieux de 300 millions d’années au sein du Parc national de Canyonlands dans l’Utah, rapporte CNN.

L’espèce exacte et la classification n’ont pas encore été déterminées, mais le fossile est un tétrapode, c’est-à-dire un animal à quatre pattes, et pourrait être l’un des premiers ancêtres des reptiles ou des mammifères. Les paléontologues à l’origine de la découverte ont déterminé que le fossile pourrait avoir entre 295 millions et 305 millions d’années. "C’est un spécimen phénoménal. On ne voit pas quelque chose comme ça très souvent, c’est vraiment une découverte importante", a déclaré Adam Marsh, paléontologue en chef au parc national de Petrified Forest en Arizona.

Le fossile aurait été retrouvé "en position vie", autrement dit dans la même position que quand l’animal était vivant. Adam Huttenlcoker, spécialiste extérieur de l’équipe présente sur place, a par ailleurs déclaré à CNN qu’il s’agirait d’un vertébré terrestre qui pond des œufs.

Le fossile a été déplacé dans le laboratoire du Parc de Petrified Forest pour le soumettre à des tests et des scanners. La tentative d’identification de l’espèce pourrait durer au moins un an, même si elle est possiblement infructueuse. Ainsi, les recherches sont susceptibles d’aboutir à la découverte d’un nouvel animal, ce qui est extrêmement rare. "C’est une opportunité unique pour moi, peut-être la seule dans ma vie", a insisté Adam Huttelocker.