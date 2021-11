Joggeuse retrouvée vivante en France: ce que l’on sait de l’enquête

Vingt-quatre heures après sa disparition, la joggeuse française de 17 ans a été retrouvée vivante, mardi 9 novembre, à dix kilomètres de son domicile. Deux individus sont activement recherchés.

La joggeuse française, retrouvée dans un kebab vingt-quatre heures après sa disparition, a expliqué avoir été enlevée, séquestrée, avant de réussir à s’échapper. Selon Le Parisien, la jeune fille serait blessée. Elle aurait évoqué l’existence de plusieurs ravisseurs dans ses premières déclarations aux policiers.

La jeune joggeuse a été retrouvée à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres du domicile de la jeune lycéenne. Selon Ouest France, elle serait "rentrée ensanglantée et en état de choc" dans un restaurant kebab de la commune "en demandant de l’aide". Rapidement, des effectifs de l’identité judiciaire de la gendarmerie ont été dépêchés sur place pour effectuer des constatations, tandis que des enquêteurs étaient chargés d’auditionner la jeune fille.

Deux individus recherchés

Selon Le Parisien, deux individus sont activement recherchés. La jeune fille aurait en effet évoqué l’existence de plusieurs ravisseurs. De son côté, la procureure de la République de Laval Céline Maigné a indiqué mardi soir que les investigations allaient "se poursuivre pour préciser l’emploi du temps" de la jeune fille. Lisa va être prise en charge médicalement. "La qualification d’enlèvement et séquestration est punie d’une peine délictuelle dans l’hypothèse où l’auteur des faits libère volontairement et rapidement la personne retenue", a ajouté la procureure mardi soir devant la presse.

Le premier homme interpellé a été relaxé

L’homme qui avait été interpellé en état d’ébriété lundi soir et placé en garde à vue a lui été remis en liberté mardi sans poursuites judiciaires, annonce mercredi le parquet de Laval. Il avait été interpellé pour "éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences lors de ses premières déclarations", mais "les investigations réalisées ont permis d’éclaircir les éléments ayant motivé cette mesure et d’écarter l’implication de la personne mise en cause", explique la procureure de la République Céline Maigné.