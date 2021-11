Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 10 novembre.

La sélection de la rédaction Bilan en Belgique les contaminations frôlent les 8.000 par jour en moyenne Entre le 31 octobre et le 6 novembre, une moyenne de 7.969 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés mercredi. Il s’agit d’une hausse de 4% par rapport à la semaine précédente. + LIRE ICI Tous les Belges invités à recevoir une troisième dose du vaccin Les différents ministres de la Santé ont trouvé mercredi un accord de principe pour l’administration d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus à l’ensemble de la population, a-t-on appris de source gouvernementale. + LIRE ICI Il souffre de Covid long: "Ce n’est pas un mal imaginaire" Plus d’un an après avoir contracté le virus, Hans Van Langeveld, un Leuzois de 51 ans, souffre toujours de multiples symptômes. Sa vie est bouleversée. Témoignage. + LIRE ICI Médecins, infirmiers et pharmaciens non vaccinés: devront-ils renoncer à exercer? La non-vaccination engendrerait une perte d’agrément pour les soignants? C’est le projet de loi du ministre de la Santé. Coup de sonde chez nous. + LIRE ICI Flambée des infections: la courbe des hospitalisations a décroché nettement Les vagues de l’épidémie de Covid-19 se suivent mais ne se ressemblent plus. Les courbes liées aux contaminations et hospitalisations sont nettement détachées. + LIRE ICI

1. Belgique

Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face au virus

Pourquoi y a-t-il plus de contaminations chez les femmes actives et plus de formes sévères de la maladie chez les hommes? Tentatives d’explication.

+LIRE ICI

Petra De Sutter appelle les fonctionnaires fédéraux à télétravailler autant que possible

La ministre fédérale de la Fonction publique, Petra De Sutter, demande aux fonctionnaires fédéraux de télétravailler autant que possible, a-t-elle écrit dans un courrier envoyé mardi soir à 65.000 d’entre eux.

+ LIRE ICI

Prévot est pour le vaccin obligatoire: «On n’ose pas par crainte de déplaire»

Le président du cdH préfère l’obligation vaccinale à l’idée de "pourrir la vie des gens" avec le Covid Safe Ticket. Sur le dossier énergétique, il appelle à ne pas diaboliser le nucléaire.

+ LIRE ICI

2. Régions

Le CST exigé pour les plus de 12 ans exigé au festival de cirque En l’Air

Alors que les spectateurs sont déjà très nombreux à avoir réservé leur place pour venir (souvent en famille) au PAMexpo, les organisateurs doivent appliquer les mesures de restriction imposées par le gouvernement depuis le 1er novembre, concernant le Covid.

+ LIRE ICI

Où en est-on dans les hôpitaux de Vivalia?

Malgré l’augmentation des cas Covid en province de Luxembourg, la situation dans les quatre hôpitaux reste stable et gérable.

+ LIRE ICI

Vaccination et hospitalisation: quelle situation dans l’arrondissement de Verviers?

Pas de situation catastrophique pour l’instant au niveau de l’arrondissement de Verviers, mais la vigilance est de mise. On fait le point sur les indicateurs de l’épidémie du Covid, la vaccination et les hospitalisations.

+ LIRE ICI

Déjà plus de 3 000 candidats pour la 3e dose à la salle du Métropole

Le nouveau centre de vaccination destiné aux troisièmes doses pour les 65 ans et plus ouvrira du 15 au 20 novembre. Il comptabilise déjà plus de 3 000 candidats.

+ LIRE ICI

L’UZ Brussel est déjà passé à la phase 1A+

L’UZ Brussel est passé à la phase 1A + depuis une semaine. Cela signifie que l’hôpital réserve un lit de soins intensifs sur trois pour les patients Covid.

+ LIRE ICI

3. Monde

/