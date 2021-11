Un homme condamné à 4 ans de prison ferme pour avoir prostitué sa compagne

Un homme qui avait prostitué sa compagne durant plus de 14 ans a été condamné mercredi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 4 ans de prison ferme et à une amende de 30.000 euros.

Une confiscation de 804.000 euros a été assortie à cette condamnation.

La compagne du prévenu avait dénoncé les faits en 2015. La femme, âgée de 44 ans avait révélé être arrivée en Belgique à la fin des années 90 pour vivre une histoire d’amour avec le prévenu et avoir été forcée à se prostituer pendant plus de 14 années.

L’enquête avait démontré que le prévenu avait réussi à isoler sa compagne et exerçait des menaces sur les membres de la famille de celle-ci, restés en Albanie. Selon les estimations réalisées lors d’une enquête financière, le prévenu avait retiré au moins 804.000 euros de la prostitution de sa compagne.

Jugé par défaut, le prévenu devait répondre de trafic d’être humain, traite des êtres humains, embauche en vue de la prostitution, exploitation de la prostitution et escroquerie.

Le tribunal a estimé que les faits étaient établis et condamné le prévenu à une peine de 4 ans de prison ferme et à une amende de 30 000 euros. Une confiscation de 804.000 euros a été assortie à cette condamnation et la somme ira à la victime.