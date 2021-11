Phobie chez les ados, gérer le stress des enfants, bons plans pour sortir: 9 articles pour les familles

Cette semaine, on parle des ados qui n’osent plus laisser tomber le masque et préfère se cacher derrières, d’un petit outil pour aider les enfants à gérer leur stress, des sorties à faire en famille, de ciné et de littérature jeunesse… Voici 9 articles sélectionnés pour les familles.

Billet Une soirée pizzas (pas) maison

Ce samedi-là, j’avais prévu de préparer des pizzas "maison", pleine de légumes, avec mes deux petits commis. Le but: passer un bon moment ensemble et manger autre chose que le traditionnel saucisses-purée-compote. Tous les ingrédients avaient religieusement été listés et achetés. La journée avait été planifiée.

Évidemment, rien ne s’est passé comme prévu.

Résultat, à l’heure habituelle du coucher, on n’avait pas encore commencé à préparer le souper. Exit donc la petite famille parfaite derrière les fourneaux. Bonjour le night shop et ses deux pizzas surgelées, dégustées rapidos dans le fauteuil devant un dessin animé. Et le bout: pas de brossage de dents avant de filer au lit.

Mais comment font-ils, les parents parfaits?

MA FAMILLE, MES ACTUS : le dossier

DANS L’ACTU

CORONAVIRUS Ces ados qui portent le masque pour se cacher

La crise du coronavirus fait des dégâts. Certains ados ont développé une phobie sociale et préfèrent rester cachés derrière leur masque. Jean-Yves Hayez, pédopsychiatre, amène quelques éclairages.

BUDGET Soutenir les familles monoparentales

Le projet MIRIAM permet de soutenir et d’accompagner des parents en situation de monoparentalité d’enfants de moins de 6 ans et bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale. Le gouvernement fédéral a prévu, dans le cadre de son budget, d’importants moyens supplémentaires pour le déployer.

IMMOBILIER Quand achètent les Belges?

Quand et avec qui les Belges achètent-ils une maison ou un appartement? Une étude répond à cette question, en précisant que la Belgique est le pays avec le plus haut taux de propriété face aux pays limitrophes.

EN PRATIQUE

BIEN-ÊTRE Aider les enfants à gérer leur stress

Pour permettre aux enfants et aux ados de vaincre leur anxiété, deux chercheuses ont élaboré un petit outil, simple et ingénieux. À découvrir.

SORTIE Cinq nouveautés de Plaisirs d’Hiver à Bruxelles

Plaisirs d’Hiver revient à Bruxelles après une année au frigo. Avec pas mal de nouveautés dans la hotte du Père Noël bruxellois. L’Avenir fait la balade virtuelle avant inauguration, le 26 novembre. De quoi vous donner envie de sortir?

NOS COUPS DE CŒUR

CINÉMA Les sorties de la semaine

En solo, en couple ou entre amis, franchirez-vous les portes d’un cinéma cette semaine? Nos critiques des sorties de la semaine vous aideront peut-être à vous décider. Au menu: Aline, Cry Macho, Tre Piani, etc.

LOISIRS Des sirènes à la piscine de Temploux

À la piscine Aqua Dream de Temploux, près de Namur,on a rencontré des sirènes en train de nager et faire des figures artistiques! Avec leur queue de sirène, les filles se lancent. Leur corps ondule et elles avancent. Reportage.

BELGIQUE Le rôle du roi

Alexis, 10 ans, a demandé au JDE quel était le rôle du roi. Dans une vidéo composée de dessins, le JDE lui a répondu. Découvrez-la. Si votre enfant souhaite aussi poser une question, envoyez-la à lecteurs@lejde.be. Indiquez bien vos coordonnées. Si la question est sélectionnée, nous vous recontacterons.

LITTÉRATURE Notre sélection pour les enfants

Cette semaine, nous vous proposons de découvrir les critiques de six livres destinés aux enfants ainsi que l’interview d’un illustrateur et auteur.