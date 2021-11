La pandémie répand le virus de la Soignes: "Des chemins pirates se développent"

La pandémie a dopé la fréquentation de la forêt de Soignes. Les promeneurs, parfois peu aguerris, engendrent des conséquences dommageables pour la biodiversité. Qui souffre aussi du changement climatique. Certaines mesures limitent la casse.

"Moi je viens en Soignes pour écouter les oiseaux chanter. Pas la radio à plein volume de pique-niqueurs qui ne connaissent pas la forêt et s’y comportent comme dans un parc".

Les chaussures de marche d’Ingrid Parmentier glissent sur les chemins feuillus de la vallée du Vuylbeek. Malgré ce nom, le petit affluent de la Woluwe "est un des ruisseaux les plus propres de Bruxelles", souligne la députée bruxelloise (Écolo). "On y trouve des éponges d’eau douce sauvages, des salamandres rares à Bruxelles puisqu’en limite de leur aire de distribution, des libellules…" Ces zones humides où le hêtre côtoie le roseau se gagnent depuis le parc Tournay-Solvay. Elles s’étendent à un jet de pierre de grands axes routiers et du centre de Watermael-Boitsfort. Mais restent méconnues par rapport à d’autres coins de forêt de Soignes.

Les sentiers du marais du Vuylbeek peuvent être moins fréquentés que d’autres coins bruxellois de la forêt de Soignes. ÉdA – Julien RENSONNET

Tables de pique-nique en pleine forêt

Il convient de rester sur les chemins balisés. ÉdA – Julien RENSONNET Selon Ingrid Parmentier, la fréquentation du poumon vert bruxellois s’est encore densifiée avec les confinements consécutifs à la pandémie. "Les gardes forestiers ont été débordés. On a vu des barbecues allumés autour de chaises et tables de pique-nique en pleine forêt". Vélos, VTT électriques, joggeurs, chiens sans laisse, scouts…: tous font de la forêt de Soignes leur terrain de jeu. Des conflits nouveaux y apparaissent. Pour la députée verte, c’est urgent: "il faut trouver un moyen de profiter de la forêt sans se gêner et sans que cette fréquentation ne la détruise. Chacun, piéton, cycliste ou cavalier, doit circuler sur ses chemins réservés pour ne pas gêner les autres usagers. Et rester sur ces chemins, tenir les chiens en laisse et garder des zones protégées de toute perturbation. C’est très important pour la biodiversité".

Des sentiers pirates se développent parce que le public circule dans les sous-bois, en dehors des chemins.

Sans pouvoir recenser les promeneurs, Bruxelles Environnement confirme l’augmentation de la fréquentation. Et les "problèmes" engendrés. "Des sentiers pirates se développent parce que le public circule dans les sous-bois, en dehors des chemins. De quelques dizaines de cm de large, ils s’élargissent jusqu’à 2,50m", déplore Stéphane Vanwijnsberghe, Directeur sous-division Forêt et Nature à Bruxelles Environnement. S’ensuit "un dérangement de la faune et de la flore des sous-bois, des territoires de quiétude réduits". Pas seulement pour l’emblématique chevreuil, dont les populations diminuent comme les chiffres l’attestent, "mais pour toutes les espèces".

Les 8 portes de la Soignes

La gestion de la forêt est d’autant plus complexe qu’elle est partagée par la Région bruxelloise (38%), la Flandre (56%) et la Wallonie (6%). Aussi le Schéma de Structure de la Forêt de Soignes a-t-il été mis en place en 2008. Selon Bruxelles Environnement, ce document "dégage des lignes directrices pour renforcer la protection de la forêt de manière globale, en tenant compte des nombreuses pressions et nuisances qu’elle subit". Autre organe de coopération, la Fondation Forêt de Soignes, née en 2019, dont le CA compte des représentants des 3 régions. "Cette coupole était dans l’air depuis longtemps", relate Ingrid Parmentier, qui y siège. "Elle élabore des logiques de travail communes. Et se veut aussi le lien du public avec la forêt". Enfin, existe aussi un projet " forêt de Brabant " pour créer un parc national s’étendant sur les 3 régions: il réunirait Soignes mais aussi forêt de Meerdael, bois de Hal et de Laurensart, et les vallées de la Lasne et de la Dyle.

L’idée est d’y canaliser le public et d’y concentrer les aménagements comme horeca, toilettes, parkings, départs de sentiers, tables de pique-nique… Et ainsi préserver le centre de la forêt.

Des «portes» vers la forêt sont développées, dont 3 à Bruxelles, qui concentrent des équipements près d’arrêts de transport en commun. ÉdA – Julien RENSONNET

Ingrid Parmentier, députée bruxelloise (Écolo), convient que changer les habitudes, «c’est difficile». ÉdA – Julien RENSONNET Dans les priorités de ces entités, unité de réglementation et d’aménagement. Un "gros travail" est réalisé sur un mobilier commun et sur la signalisation. Autre chantier mis en place: le développement des 8 portes de la Forêt de Soignes facilement accessibles en transports en commun, comme l’hippodrome de Boitsfort, le parc Tournay-Solvay ou le Rouge-Cloître à Bruxelles. "L’idée est d’y canaliser le public et d’y concentrer les aménagements comme horeca, toilettes, parkings, départs de sentiers, tables de pique-nique… Et ainsi préserver le centre de la forêt", développe Parmentier. Qui reconnaît que supprimer le parking ailleurs reste épineux. "Il faut développer les alternatives en encourageant la venue en transports en commun et en aménageant des parkings vélo". Pour le futur, il faut encore "harmoniser les règles d’accès sur les 3 régions", notamment concernant les zones où les chiens doivent être tenus en laisse et celles où ils peuvent gambader en liberté. Reste que changer les habitudes, "c’est difficile", pointe l’agronome, spécialiste du maillage vert et bleu.

Les PV augmentent

Alors Bruxelles Environnement informe. "Mais ce n’est pas suffisant", note Stéphane Vanwijnsberghe. Son équipe vient d’engager 2 gardes forestiers de plus. Car "il faut du personnel en suffisance" pour assurer davantage de surveillance forestière. Bruxelles Environnement compte aujourd’hui sur 8 gardes et 6 surveillants forestiers pour veiller sur les 1665ha bruxellois du massif sonien. Les premiers ont la double mission de gestion technique et de surveillance des bois alors que les seconds se concentrent sur cette dernière. "Ils informent d’abord le public et ne sévissent qu’en cas de récidive", prévient le directeur. Qui reconnaît que PV, amendes administratives et avertissements ont augmenté depuis la pandémie, à hauteur de quelque 30 %.

Les amendes, ce n’est pas le but. Et on ne sait pas mettre un garde forestier derrière chaque arbre.

"Les amendes, ce n’est pas le but", conclut Ingrid Parmentier. "Il faut adapter les comportements. D’autant qu’on ne sait pas mettre un garde forestier derrière chaque arbre". Avec la Fondation, la députée verte plaide pour l’implication de médiateurs, des "amis de la Forêt". Pour qu’ainsi chaque promeneur le devienne dans sa tête.

Réchauffement: ne plus tout miser sur le hêtre Autre enjeu majeur pour la Soignes: le réchauffement climatique et la crise de la biodiversité qui en découle. "La forêt est en effet dominée par le hêtre, planté massivement au temps des Autrichiens: c’est la fameuse hêtraie cathédrale", rappelle Ingrid Parmentier. "L’ennui, c’est qu’il s’agit d’une seule espèce". Cette monoculture est un risque face au changement climatique, "comme une seule espèce de papillon peut ravager des hectares de choux", compare la députée Écolo. "C’est mettre tous ses œufs dans le même panier". Dès lors, la gestion actuelle privilégie une "forêt mélangée: un panachage d’espèces qui résistera mieux aux changements climatiques, aux maladies, champignons et insectes". + LIRE AUSSI | Hêtre ou ne pas hêtre débité en bâtonnets de glace en Chine : Sonian Wood Coop recrée une filière bois à Bruxelles Varier les essences d’arbres donne plus de chance à la Soignes de s’adapter au changement climatique. ÉdA – Julien RENSONNET Le hêtre reçoit de nouveaux voisins: chêne sessile, tilleul, charme… ÉdA – Julien RENSONNET Ce travail est déjà en cours dans la partie bruxelloise de la Soignes. "Depuis le plan de gestion de 2019, nous diversifions les essences avec du chêne sessile en plus du chêne pédonculé déjà présent, du tilleul, du charme, du pin", confirme Stéphane Vanwijnsberghe, Directeur sous-division Forêt et Nature à Bruxelles Environnement. "Ces espèces sont plus plastiques, moins sensibles aux sécheresses". Les cernes s’étrécissent Une étude dendroécologique récente confirme que les vénérables hêtres soniens de 250 ans sont déjà marqués par le réchauffement. "Les cernes d’accroissement s’étrécissent", note le spécialiste. Qui ne se prononce pas encore sur une potentielle "rupture" entraînant la mort de ces arbres dont une partie est reconnue par l’UNESCO comme forêt primaire. "Mais les essences mélangées doivent augmenter la résilience de la forêt. Si une essence lâche, les autres se maintiendront". L’opération demeure un pari. D’autant que "les études s’appuient sur les scénarios moyens du Giec. Or, on sait qu’on suit aujourd’hui ses prévisions les moins favorables". Les arbres morts sont vitaux à de nombreux êtres vivants, comme les oiseaux cavernicoles, les chauves-souris… ÉdA – Julien RENSONNET … et les champignons. ÉdA – Julien RENSONNET Enfin, il convient de rassurer les habitués des drèves de Soignes. "Parfois, le public ne comprend pas pourquoi des arbres morts sont laissés sur pied ou des troncs maintenus au sol. Il croit que les gardes forestiers ne font pas leur job", reconnaît la députée Parmentier. "Ces arbres morts sont pourtant utiles pour les espèces qui s’en nourrissent ou s’y abritent, les insectes, la salamandre, les chauves-souris, les champignons, les oiseaux cavernicoles". Qui continueront ainsi d’offrir leur bande-son à vos escapades.

