La traversée de Tenneville fermée vers Bastogne ce week-end

Nouvelle étape dans le chantier de réhabilitation et de sécurisation de la N4 à Tenneville, qui touche à sa fin.

Deux week-ends seront mis à profit pour poser la couche de roulement sur ce tronçon de près de 4km. Durant ces interventions, la traversée de Tenneville sera fermée à la circulation uniquement en direction de Bastogne.

Modifications des conditions de circulation

Du vendredi 12 novembre à partir de 9h jusqu’au lundi 15 novembre à 6h, sur la N4 à hauteur de la traversée de Tenneville:

– La circulation sera uniquement possible en direction de Marche-en-Famenne. La vitesse y sera limitée à 50 km/h et la déviation pour les poids lourds restera quant à elle d’application: via la N826, la N848 et la N89.

– Les usagers circulant vers Bastogne seront déviés via la N89, la N848 et la N826.

Un deuxième week-end de fermeture sera nécessaire afin de finaliser la pose des revêtements. Cette dernière étape marquera la libération des voies nouvellement réhabilitées. "Les dates exactes ainsi que les modalités pratiques de cette dernière phase seront communiquées ultérieurement", indique la Sofico.

Les plantations seront effectuées durant les mois de novembre et décembre tandis que les pelouses seront semées au printemps 2022.

Pour rappel, ce chantier, qui a débuté le 31 mars 2019, permet de pérenniser ces aménagements afin de garantir la sécurité des usagers et des habitants de l’entité pour qui cette voirie reste une zone dangereuse.

Depuis juillet 2021, sur ce tronçon, la circulation s’effectuait à son emplacement définitif sur la sous-couche de la voirie et à une vitesse limitée à 50 km/h.