Moins de 36h pour organiser le slalom des Amis à Engis

Pour des raisons budgétaires, le slalom des Amis a été annulé par le premier organisateur. Six passionnés vont tenter de l’organiser en quelques heures seulement.

Ils s’appellent Louis van Kessel, Laurent Lambotte, Jonathan Pagnoul, Grégory Gérard, Fred Souris et Kévin Moreau. Tous ont un point commun: ils sont passionnés de sport automobile. Leur projet? Organiser en moins de 36h le premier slalom des Amis ce jeudi 11 novembre à Engis. Faute de budget, le premier organisateur a annulé l’épreuve en début de semaine.

Ce mardi en début d’après-midi, 33 équipages figuraient sur la liste des engagés. Mais les repreneurs comptent sur d’autres pilotes pour faire de cette compétition une réussite. "On y croit", a lancé Grégory Gérard.

Pour plus de renseignements et d’informations sur l’épreuve et les engagements, vous pouvez contacter Louis van Kessel (0477/76.53.46) ou Grégory Gérard (0495/27.62.34).