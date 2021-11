Farid répond à votre question météo: pourrez-vous ranger les parapluies dans les prochains jours?

La question du jour est posée par Dominique de Bovesse (Namur): "Bonjour Farid, je pars à Spa entre le 10 et le 13 novembre. Peux-tu me donner quelques indications sur la météo à attendre pour cette période?". Farid lui répond et donne ses tendances pour le reste du pays.

Bonjour Dominique! Bonne nouvelle pour toi. On attend un temps sec grâce à l’anticyclone bien ancré sur le pays. La ville de Spa se trouve entre 250 et 300 m d’altitude, dans une petite cuvette. Il peut donc y avoir des gelées le matin par cette masse d’air. J’attends des journées de mercredi et jeudi calmes avec quelques brouillards matinaux locaux, du soleil avec un bon froid le matin, puis 8 à 10°C l’après-midi. Un risque de brouillards givrants sera un peu plus élevé vendredi en flux d’est, mais le soleil l’emportera encore. Pour samedi, une éventuelle perturbation pourrait apporter quelques pluies en fin d’après-midi, mais cela reste à confirmer. C’est donc un séjour lumineux qui t’attend, même s’il faudra se couvrir.

Et ailleurs sur le pays?

Mercredi, aucun changement prévu avec cet anticyclone. Beaucoup de soleil attendu après la dissipation des éventuels brouillards, surtout localisés dans les vallées du sud. On aura toutefois toujours ce front affaibli en bord de mer qui empêchera le soleil de briller avec beaucoup de nuages bas.

En cours d’après-midi, de larges éclaircies sont attendues ailleurs et seulement un voile de cirrus qui dérivera de l’est du pays. Cela restera bien bouché à la côte. Côté mercure, on tournera autour de 7 à 12°C, ce qui reste acceptable pour la saison. Le vent soufflera faiblement de secteur sud-ouest et le ressenti ne sera pas trop froid au soleil.

Même type de temps pour jeudi, avec des nuages bloqués sur la côte et au nord, mais du soleil ailleurs après la dissipation des rares brouillards. Températures stationnaires, vent faible de secteur est et gelées assez fréquentes surtout sur le sud.