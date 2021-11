Les femmes et les hommes ne sont pas égaux face au virus

Pourquoi y a-t-il plus de contaminations chez les femmes actives et plus de formes sévères de la maladie chez les hommes? Tentatives d’explication.

Au rayon des contaminations, les femmes et les hommes étaient pratiquement aussi nombreux à être testés positifs ce 9 novembre, excepté chez les 20-49 ans.

Depuis le début de l’épidémie, les femmes adultes actives sont plus infectées par le virus: + 18% chez les 20-29 ans, + 25% chez les 30-39 ans et + 17% chez les 40-49 ans. Elles sont pourtant un peu plus nombreuses à être vaccinées que leurs homologues masculins: 78,62% des femmes de 18-34 ans pour 76,82% des hommes et 83,46% des femmes de 35-44 ans pour 81,53% des hommes.

"Effectivement, les femmes actives sont en moyenne plus contaminées par le Covid que les hommes actifs. C’est une tendance généralisée, cela a été observé dans d’autres pays, et c’est le cas pour la plupart des vagues de Covid", confirme Catherine Linard, géographe de la santé et professeur à l’UNamur.

Plus exposées au risque de contacts

Une première explication généralement avancée dans d’autres pays (Sciensano ne fait pas de distinction de genre en matière de testing) est que les femmes se font davantage dépister que les hommes.

Pour deux raisons: elles sont sur-représentées dans les métiers de soins (infirmières, aides soignantes, aides à domicile,..), l’enseignement et autres métiers de contact… Et par conséquent plus exposées au coronavirus.

"Cela pourrait s’expliquer également par le fait que les femmes sont en général d’un tempérament plus inquiet que les hommes ou parce qu’elles ont plus de contacts sociaux en moyenne que ces derniers", ajoute Catherine Linard.

Il est peu vraisemblable que cette différence significative au niveau des contaminations soit d’ordre génétique ou biologique, selon Éric Muraille, biologiste et maître de recherche au FRS-FNRS pour l’ULB. "Il y a de grandes chances que cette variation importante résulte du risque de contacts lié en grande partie à la profession.La différence hommes/femmes avant 20 ans et après 50 ans est très légère, ce qui corrobore l’explication de l’activité professionnelle."

Mieux armées contre les virus et les bactéries

Autre inégalité de genre liée au virus du Covid-19: les hommes développent plus souvent des formes graves de la maladie que les femmes, et pas seulement parce qu’ils présentent plus de facteurs de comorbidité (obésité, tabagisme…).

" Le système immunitaire des femmes fonctionne de manière plus efficace contre les virus et bactéries que celui des hommes pour toute une série de raisons, notamment parce que quand elles sont enceintes, les femmes ont une immunosuppression locale pour éviter de rejeter le fœtus, explique Éric Muraille. Pour compenser cette immunosuppression-là, à la base leur système immunitaire est plus élevé. Mais il y a un revers à cela: les femmes développent plus que les hommes des maladies auto-immunitaires parce que leur système immunitaire réagit également beaucoup plus vite et de manière intense en cas de dysfonctionnement lié à des maladies auto-immunes."

Plus d’anticorps contre les interférons chez les hommes

Le chercheur au FRS-FNRS évoque également une récente étude sur le rôle des autoanticorps neutralisateurs des interférons de type 1. Ces autoanticorps expliqueraient environ 15% des formes graves de Covid-19.

"L’interféron de type 1 est une protéine antivirale qui joue un rôle important pour le contrôle du virus. Des chercheurs, supervisés par le Pr Jean-Laurent Casanova, ont découvert que les autoanticorps contre les interférons de type 1 sont plus nombreux chez les personnes à partir de l’âge de 65 ans. Et pour des raisons que l’on ne comprend pas, il y en aurait davantage chez les hommes que chez les femmes ce qui expliquerait en partie qu’ils développent plus souvent des formes sévères de Covid".