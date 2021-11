Les murs antibruit de Jemappes vont être remplacés, mais rien pour Ghlin

Le ministre wallon de la Mobilité a été interpellé par la députée Jacqueline Galant sur les nuisances sonores liées à l’autoroute A7.

Quand ce ne sont pas les véhicules qui arpentent l’autoroute A7 à hauteur de Mons, ce sont les riverains qui se font entendre. Ils sont nombreux à se plaindre des nuisances sonores. On le sait, du côté de Nimy, Obourg, Saint-Denis et Maisières, la fronde est lancée contre les nouveaux murs antibruit jugés inefficaces. Mais d’autres villages montois en ont également plein les oreilles et souhaitent faire bouger les choses. La députée Jacqueline Galant (MR) a relayé leurs doléances auprès du ministre wallon de la Mobilité.

À hauteur de Jemappes, des riverains du chemin des Grands Prés déplorent des nuisances sonores depuis plusieurs années. "L’endroit est situé sur la E42, direction Paris, au raccordement de la bretelle d’entrée venant de Jemappes et de la E42", précise Jacqueline Galant. "D’après eux, la disposition des panneaux antibruit s’arrête trop tôt afin d’être efficace pour cette rue. De plus, à la suite de plusieurs accidents, ces mêmes panneaux ont rétréci. Abîmés, ils n’ont jamais pu être remplacés. Les riverains souhaiteraient donc que ces panneaux soient remplacés et prolongés vers le R5."

Souhait entendu et à moitié exaucé par le ministre Écolo. Philippe Henry a en effet indiqué une rénovation complète des écrans antibruit sur ce tronçon en direction de Paris. Les panneaux défectueux vont donc être remplacés, mais aucune prolongation des dispositifs existants n’est prévue.

À Ghlin, ce sont les 52 propriétaires du Clos Marie-Thérèse qui sonnent l’alerte. "Au niveau des mesures sonores, selon la cartographie du bruit axes routiers principaux en Wallonie et une analyse des niveaux de bruits des grands axes datant de 2006, le clos se trouve en zone bordeaux avec des valeurs de 65 à 69 DB. Or, la fréquentation autoroutière a largement augmenté depuis. De plus, l’incidence du bruit s’est accrue avec le développement d’une troisième bande de circulation. Un rapport a été réalisé ensuite durant des travaux, les riverains estiment qu’il est biaisé au vu du contexte", relaie Jacqueline Galant. La députée ajoute que ces riverains souhaitent l’installation de panneaux antibruit, tandis que dans d’autres quartiers dont celui du Festinoy, les habitants veulent que les panneaux existants soient remplacés. Comme du côté de Nimy, les riverains estiment que les écrans antibruit sont inefficaces parce qu’ils ont été positionnés en fonction de mesures biaisées, lorsque l’autoroute était en travaux.

Hélas, pas de mesures salvatrices à l’horizon pour les Ghlinois. Le ministre Henry a en effet répondu que le Clos Marie-Thérèse n’apparaissait pas comme prioritaire d’après les résultats de la cartographie stratégique du bruit routier de 2017. Quant à l’efficacité des murs existants du côté du quartier du Festinoy, elle aurait été confirmée par des mesures récentes du SPW. De Ghlin à Saint-Denis en passant par Nimy ou Obourg, ces mesures laissent plus d’un riverain perplexe. La Ville de Mons va d’ailleurs commander sa propre étude pour tirer l’affaire au clair.