Maxime Prévot plaide pour la vaccination obligatoire: "J’assume!" (Vidéo)

Maxime Prévot, le président du cdH, est favorable à la vaccination obligatoire pour la population adulte. Il la préfère aux mesures du Covid Safe Ticket qui "emmerdent" les gens.

Faut-il rendre la vaccination obligatoire? Le débat s’impose petit à petit. Le président du cdH, Maxime Prévot, y est favorable pour la population adulte. "Pas pour les enfants à ce stade, ni les personnes ayant des contre-indications médicales", précise-t-il.

Il préfère en tout cas l’obligation vaccinale à l’idée de "pourrir la vie des gens avec des mesures de plus en plus contraignantes en matière de Covid Safe Ticket, par lâcheté de ne pas vouloir assumer une vaccination obligatoire. C’est un élément qui retarde la sortie de crise pour tous les secteurs, postpose le retour à un climat social apaisé et continue d’exacerber les tensions entre citoyens", comme il le confie dans une interview à L’Avenir, qui paraîtra ce mercredi 10 novembre.

L’interview de Maxime Prévot au sujet de la vaccination obligatoire dans notre vidéo en tête de cet article.

Le président du cdH prend une position claire quant à la vaccination obligatoire contre le Covid-19 en Belgique. © Jacques Duchateau

