Aline, Cry Macho, Tre Piani, etc.: les 7 sorties cinéma de ce mercredi 10 novembre

Le Mexique, la Corse et même le Vietnam: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 10 novembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

1 Cry Macho

Drame de Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood et Dwight Yoakam. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Un cow-boy à la retraite est chargé par son ancien patron d’aller arracher son gamin aux griffes de sa mère indigne.

Ce qu’on en pense

Un road movie qui ne tient pas la route, c’est gênant. Clint Eastwood est devenu sénile. C’est la seule explication possible pour ce ratage en bonne et due forme.

La critique complète

2 Aline

Biopic de Valérie Lemercier. Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud et Roc LaFortune. Durée: 2 h 03.

Ce que ça raconte

Je suis née au Québec, j’ai chanté la BO de Titanic, j’ai épousé mon manager et je suis une superstar de la chanson. Je suis, je suis?

Ce qu’on en pense

Tout est vrai, sauf le prénom! Valérie Lemercier se glisse dans la peau de Céline Dion dans ce vrai-faux biopic improbable et kitsch… mais plutôt réussi.

La critique complète

L’interview de Valérie Lemercier

3 Tre Piani

Drame de Nanni Moretti. Avec Margherita Buy et Alessandro Sperduti. Durée: 1 h 59.

Ce que ça raconte

À Rome, les habitants d’un immeuble voient leurs trajectoires de vie changer de cap après un léger accident.

Ce qu’on en pense

Un récit choral sur la culpabilité, la solitude, la réconciliation et la parentalité. C’est délicat mais peut-être trop pudique pour marquer les esprits.

La critique complète

4 The Protégé

Film d’action de Martin Campbell. Avec Maggie Q. et Samuel L. Jackson. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Après l’assassinat de son mentor et père adoptif, une tueuse à gage remonte son passé à la recherche des coupables.

Ce qu’on en pense

Il ne faut pas attendre plus qu’une suite de bagarres de ce film de série B divertissant mais sans véritable enjeu.

La critique complète

5 Mon légionnaire

Drame de Rachel Lang. Avec Louis Garrel et Camille Cottin. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

La vie des engagés au sein de la Légion Étrangère, et les répercussions que la chose peut avoir sur leurs proches.

Ce qu’on en pense

Ceci n’est pas un film de guerre. Mais un témoignage quasi documentaire. C’est intéressant, mais jamais palpitant.

La critique complète

L’interview de Rachel Lang

6 Le pardon

Drame de Maryam Moghadam & Behtash Sanaeeha. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

La vie de Mina est chamboulée lorsqu’elle apprend que son mari était innocent du crime pour lequel il a été exécuté. Elle entame alors une bataille contre le système.

Ce qu’on en pense

Grâce à une mise en scène soignée, le film nous plonge dans un récit intense qui dénonce avec force la condition des femmes en Iran.

7 Dealer

Drame de Jeroen Perceval. Avec Veerle Baetens et Bart Hollanders. Durée: 1 h 44.

Ce que ça raconte

Un gamin de quatorze ans qui deale de la drogue devient copain avec un de ses plus fidèles clients, un célèbre acteur.

Ce qu’on en pense

C’est déprimant, sombre, voire glauque: pas de doute, on est dans un film belge. Malgré tout, on est surpris par la tournure de certains événements.