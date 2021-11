Le débrief du jour: Pas d’accord belgo-belge sur le climat | Bug informatique et tunnel fermé | Diables: l’infirmerie s’agrandit

Pas d’accord possible entre les régions et le fédéral sur le climat, le tunnel de Cointe fermé à cause d’un bug informatique et Toby Alderweireld forfait pour les matches contre l’Estonie et le pays de Galles: voici ce qui a fait, en partie, l’actualité de ce mardi 9 novembre.

1. Climat: accord belgo-belge impossible

Le ministre wallon du Climat Philippe Henry a acté ce mardi qu’il n’y aura pas d’accord belgo-belge sur la répartition des efforts climatiques. Échec belge en plein cœur de la COP26.

2. Bug informatique: le tunnel de Cointe fermé

Le tunnel de Cointe est resté fermé dans les deux sens pour des raisons de sécurité de lundi soir à mardi matin à Liège, indiquait mardi la Sofico dans un communiqué. Les caméras de surveillance ne fonctionnaient plus à la suite d’un bug informatique.

3. Une dose de Johnson & Johnson supplémentaire recommandée

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) recommande une dose supplémentaire pour les personnes ayant reçu le vaccin de Johnson & Johnson, même pour les moins de 65 ans. L’information a été confirmée à Belga.

4. 5 nouveautés de Plaisirs d’Hiver

2e patinoire à La Cambre, curling, village après-ski, marché des créateurs et invité insolite: Plaisirs d’Hiver revient après une année au frigo. Avec pas mal de nouveautés dans la hotte du Père Noël bruxellois. L’Avenir fait la balade virtuelle avant inauguration, le 26 novembre.

5. Toby Alderweireld forfait

Blessé la semaine dernière après un duel aérien face au club de… Xavi, Toby Alderweireld ne pourra pas aider les Diables pour les deux derniers matches internationaux de l’année 2021, contre l’Estonie et le pays de Galles.

