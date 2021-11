Éruption à La Palma: les photos incroyables de l’île complètement recouverte de cendres

Depuis près de 7 semaines, le volcan Cumbre Vieja est en éruption sur l’île espagnole de La Palma. Des photos saisissantes témoignent de l’ampleur du phénomène géologique.

Les jours passent mais le volcan Cumbre Vieja ne semble pas faiblir. Depuis le 19 septembre dernier, le volcan situé sur l’île de La Palma continue de cracher de la lave et des cendres, laissant derrière lui des paysages de désolation.

Sur place, le photojournaliste d’Associated Press Emilio Morenatti a pris une série de clichés édifiants. On peut y voir des bâtiments recouverts d’une épaisse couche grisâtre et divers objets figés dans les cendres.

Un spectacle à la fois terrifiant et captivant dans ces villes et villages fantômes suite à l’évacuation des habitants.

Pas encore de fin en vue

Jusqu’à présent, aucune donnée scientifique n’indique que l’éruption puisse prendre fin dans un avenir proche, a affirmé la porte-parole de Pevolca, le comité d’urgence chargé de suivre la situation. La lave du volcan continue d’illuminer les nuits de l’île, comme en témoigne cette vidéo tournée ses derniers jours.

Pour l’instant, le réveil du volcan, accompagné de projection de cendres et de coulées de laves, a entraîné la destruction de plus de 2.700 bâtiments et l’ensevelissement de terres agricoles. Quelque 7.000 habitants de la Palma - soit près de 10% de la population de l’île - ont dû quitter leur domicile.

Aucune victime n’est toutefois à déplorer mais des écoles ont dû fermer leurs portes et le trafic aérien a été perturbé à plusieurs reprises.

Cette île, l’une des sept de l’archipel situé au large du nord-ouest de l’Afrique, compte près de 85.000 habitants.

Le gouvernement espagnol a promis le mois dernier une aide de 225 millions d’euros pour La Palma, dont 21 millions ont déjà été déboursés, selon le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez.