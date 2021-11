Cas Covid en hausse: plusieurs pays européens reprennent des mesures

Face à la hausse des cas de contaminations de Covid-19, plusieurs pays européens sont contraints de reprendre des mesures pour lutter contre le virus. Port du masque, retour du Covid Safe Ticket… On fait le point sur la situation chez nos voisins.

Il y a comme une impression de déjà-vu. Ce mardi soir à 20 heures, Emmanuel Macron s’adressera aux Français. Une reprise de l’épidémie de Covid-19 se confirme en France en raison notamment de la baisse des températures, d’une vaccination qui plafonne et du relâchement des gestes barrières.

De sources gouvernementales, l’allocution sera calquée sur le modèle de l’allocution du 12 juillet. Emmanuel Macron avait notamment annoncé l’extension du pass sanitaire, dont le Parlement a autorisé vendredi le possible recours jusqu’au 31 juillet 2022. Affaire à suivre.

À noter qu’il y a déjà eu du changement à l’école pour le retour des vacances de la Toussaint. Les élèves de l’enseignement élémentaire ont remis le masque de protection lundi dans 39 départements de France métropolitaine où ils l’avaient enlevé, ainsi que sur l’île de La Réunion.

De nouvelles restrictions aux Pays-Bas

Aux Pays-Bas, le Premier ministre Mark Rutte a déjà annoncé début novembre une série de mesures pour contrer une flambée du nombre des contaminations. Parmi elles, le retour du port obligatoire du masque de protection dans des établissements fermés publics comme les magasins.

Mark Rutte BELGA Le gouvernement a également réintroduit la règle de distanciation sociale d’un mètre et demi et l’obligation de présenter le pass sanitaire va être étendue à des endroits comme les musées et les terrasses de restaurants. Mais ce n’est pas tout. Mark Rutte a conseillé à ses concitoyens de privilégier le télétravail et d’éviter d’emprunter les transports aux heures de pointe.

Le port du masque est de nouveau obligatoire pour les professions de contact, comme les coiffeurs et les masseurs, à l’exception des travailleurs du sexe.

Allemagne: pas de resto sans vaccination dans l’État de Saxe

En Allemagne aussi, des mesures de précaution ont été prises localement. Dans l’État de Saxe, où le taux d’incidence atteint plus du double de la moyenne nationale à 491,3, les personnes non vaccinées sont soumises à de nouvelles restrictions lundi. L’accès aux restaurants en intérieur et aux événements en intérieur sera limité aux personnes totalement vaccinées ou pouvant présenter une preuve de guérison du Covid-19. Seuls les enfants et les personnes ne pouvant recevoir de vaccins pour raisons médicales seront exemptés.

Les autorités ont par ailleurs appelé ces derniers jours la population à se faire vacciner. Alors que bien plus de personnes sont aujourd’hui vaccinées, le taux de vaccination stagne sous les 70% et la situation se dégrade. Le taux d’incidence, qui mesure le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants, a atteint lundi 201,1 sur les sept derniers jours. Un niveau record depuis le début de la pandémie il y a un an et demi.

Mesures similaires en Autriche et en Grèce

L’Autriche a également annoncé imposer à partir de lundi l’obligation d’être vacciné ou guéri du Covid-19 pour pouvoir accéder aux restaurants, hôtels et lieux culturels.

Depuis samedi, les personnes non vaccinées en Grèce devront présenter des tests PCR ou antigéniques négatifs pour se rendre dans les administrations publiques, les magasins ou les banques.

Les salariés du privé et du public qui ne sont pas vaccinés devront par ailleurs présenter deux fois par semaine des tests négatifs au Covid-19, qu’ils devront payer eux-mêmes.

Les amendes pour les magasins et les restaurants qui ne respectent pas les mesures imposées par le gouvernement sont doublées, s’établissant à 5.000 euros.

Islande: restrictions et appel à une troisième dose

De son côté, le gouvernement islandais a annoncé le retour du port obligatoire du masque dans certains endroits et l’abaissement de la jauge des rassemblements publics.

Le chef épidémiologiste du pays a également lancé un appel à l’injection d’une troisième dose pour toutes les personnes de plus de 16 ans entièrement vaccinées depuis environ six mois.

Réintroduction du CST au Danemark

Marche arrière aussi au Danemark. Après presque deux mois sans restrictions, le pays va réintroduire le pass sanitaire à cause de la forte remontée du nombre de cas de Covid-19. Annonce lundi de la Première ministre, Mette Frederiksen.

Le pass sanitaire doit être réintroduit notamment dans les bars et restaurants et boîtes de nuit.

Russie: fin de la période chômée

La Russie a repris une vie normale lundi après une semaine chômée nationale décrétée par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Le pays continue toutefois d’enregistrer des dizaines de milliers de nouvelles contagions et plus de mille morts chaque jour.

La majorité des régions russes ont décidé de ne pas prolonger ces mesures et seules quelques-unes, parmi lesquelles celles de Novgorod (nord-ouest) et de Tomsk (Sibérie), ont opté pour une prolongation d’environ une semaine.

