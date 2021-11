La ligne Louvain-Landen à l’arrêt durant les trois prochains week-ends

Le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel procédera à des travaux de renouvellement de la ligne entre Tirlemont et Vertrijk (Boutersem) durant les week-ends des 13-14, 20-21 et 27-28 novembre.

La circulation des trains sera interrompue à ces dates entre Louvain et Landen. Des déviations et des navettes seront mises en place pour transporter les navetteurs.

Infrabel va procéder au renouvellement de l’infrastructure vieillissante sur le segment ferroviaire concerné. Des poteaux caténaires, des poutres, des fils, des câbles seront notamment renouvelés. Par ailleurs, Infrabel réalisera des travaux d’entretien des voies, des aiguillages, des accotements ferroviaires et travaillera également à la modernisation du système de signalisation sur la voie ferrée.

Aucun train ne circulera entre Louvain et Landen au cours des 3 prochains week-ends. Des navettes desserviront les gares de Louvain, Vertrijk, Tirlemont, Ezemaal, Neerwinden et Landen.

Les trains IC entre Blankenberge et Genk seront, quant à eux, déviés entre Louvain et Landen durant les périodes de travaux. Les voyageurs à destination et en provenance de Kiewit, Bokrijk et Genk pourront prendre un autre train à Hasselt. Les voyageurs à destination et en provenance de Tirlemont pourront prendre les bus de remplacement qui circuleront entre Louvain et Landen.