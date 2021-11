Plus de 1,1 million de déclarations d’impôt soumises par les mandataires

Plus d’1,1 million de déclarations d’impôt (IPP) ont été introduites auprès de l’administration via des mandataires (experts-comptables et conseillers fiscaux) pour le compte de leurs clients, a indiqué mardi Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, alors que l’échéance était fixée au 8 novembre.

"Le nombre de déclarations s’élevait à 1.101.773 le lundi 8 novembre 2021 à 14h00", contre 1.217.632 en 2020, a précisé la porte-parole.

Par ailleurs, cette année, 1.679.942. citoyens ont rentré leur déclaration fiscale sur la plateforme numérique Tax-on-web. Un chiffre en hausse par rapport à 2020 (1.650.986 déclarations).