The Voice: James Blunt se fait passer pour un candidat dans la version allemande du télécrochet (vidéo)

La pop star britannique James Blunt a pris par surprise le public et les jurés de The Voice of Germany en se faisant passer pour un simple candidat lors des "blinds".

Le public et le jury de la version allemande de la célèbre émission télévisée "The Voice" ont été stupéfaits ce lundi. Et pour cause, la pop star britannique James Blunt a passé une audition à l’aveugle comme un candidat lambda.

"J’espère que je connais toujours les paroles et que mes cordes vocales fonctionnent toujours. J’aurais peut-être dû m’entraîner un peu avant. Et s’ils n’aiment pas, que dois-je leur dire à la maison? J’aurais honte. Mais je dois le faire parce que j’ai besoin d’argent", a déclaré le chanteur avec une bonne dose d’autodérision avant de monter sur scène.

Et au moment d’entamer les premières notes de son tube planétaire "Goodbye, My Lover", James Blunt s’est vite rassuré puisque les jurés ont tous mis moins de 20 secondes avant de se retourner.

Face à des "coaches" médusés, le chanteur britannique aux plus de 20 millions d’albums vendus a raconté, qu’après un an sans représentations à cause du Covid, la scène lui manquait.

Heureusement pour les autres candidats, James Blunt ne participe pas réellement au concours de talents. Comme le précisent nos confrères du Nieuwsblad, cette prestation fait partie d’une campagne de promotion pour son nouvel album "The Stars Beneath My Feet", qui sortira le 19 novembre prochain.