22 photos époustouflantes prises par Thomas Pesquet depuis l’ISS (vidéo)

De retour sur Terre, Thomas Pesquet en aura fait rêver plus d’un avec ses clichés époustouflants. En voici un échantillon.

Le Français Thomas Pesquet est rentré sur Terre dans la nuit de lundi à mardi, après un séjour de six mois en orbite dans la Station spatiale internationale qui s’est conclu par un amerrissage réussi au large des côtes de Floride.

Durant ces quelque 200 jours en apesanteur, l’astronaute de 43 ans en a profité pour photographier la Terre et partager ses photos sur les réseaux sociaux. Un véritable succès.

Plus de 2,7 millions d’abonnés sur Facebook, plus d’1,3 million sur Twitter et plus de 2,5 millions sur Instagram. Sur Flickr, réseau dédié à la photographie, on peut revoir facilement et en bonne qualité les 7.285 clichés partagés par l’homme de l’espace.

Durant son séjour en orbite, Thomas Pesquet a effectué pas moins de quatre sorties extra-véhiculaires ("EVA") en dehors de la station, notamment pour installer de nouveaux panneaux solaires. Cela l’amène à six sorties au total, après les deux réalisées lors de sa première mission. Il a également mené de nombreuses expériences scientifiques.